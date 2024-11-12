Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл, могла ли Муцениеце навести порчу на Прилучного

Актриса Агата Муцениеце откровенно рассказала о сложных периодах в своей жизни, когда она задумывалась об обращении к магам и колдунам. Актриса призналась, что были моменты, когда ей хотелось навести порчу на Павла Прилучного, однако это всегда оставалось только на уровне мыслей.