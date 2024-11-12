Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл, могла ли Муцениеце навести порчу на Прилучного

Зираддин Рзаев (Фото: соцсети З. Рзаева)
Актриса Агата Муцениеце откровенно рассказала о сложных периодах в своей жизни, когда она задумывалась об обращении к магам и колдунам. Актриса призналась, что были моменты, когда ей хотелось навести порчу на Павла Прилучного, однако это всегда оставалось только на уровне мыслей.
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что порчи существуют, и они опасны.
По его словам, порча несет только отрицательный подтекст, ей невозможно помочь.
Он подчеркнул, что демократично относится ко всему, что не противоречит законам.
Читайте также:
Проклятия с Украины: Участник «Битвы экстрасенсов» раскрыл, откуда ждать беды
«Сниму порчу»: Фальшивый экстрасенс выманил у женщины 4 млн рублей
«Накинул пару приколов»: Экстрасенс Шепс помог пермской команде КВН
«И порча, и проклятье существуют, они есть. Об этом говорят даже мировые религии и священные книги. Порча — то, что было еще до религии, и внутри религии это есть. Существование порчи доказывает еще квантовая физика. Есть радиоволна, у которой есть своя частота, порча – то же. Если мы попадаем на частоту человека, то мы можем туда и хорошую, и плохую энергетику послать. Но, конечно, это опасно. Мы это не видим глазами, но это влияет на нас», — сказал он.
По его словам, порча несет только отрицательный подтекст, ей невозможно помочь.
«Порча есть, этим можно навредить. С порчей помогать невозможно, потому что это от слова «портить». Есть порча, а есть молитва», — поделился Зираддин.
Он подчеркнул, что демократично относится ко всему, что не противоречит законам.
«Религия нам пропагандирует доброту. У нас есть законы уголовного кодекса, в рамках которого государство наказывает людей, которые вредят другим. А что касается порчи, то это индивидуально: кто-то верит, а кто-то нет», — заключил эзотерик.
Читайте также:
Проклятия с Украины: Участник «Битвы экстрасенсов» раскрыл, откуда ждать беды
«Сниму порчу»: Фальшивый экстрасенс выманил у женщины 4 млн рублей
«Накинул пару приколов»: Экстрасенс Шепс помог пермской команде КВН
Анастасия Бондарева