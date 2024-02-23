Финляндия заявила о вероятности открытия границ с Россией

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Финляндия вряд ли будет возобновлять работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом заявила глава Министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, сообщает Yle.
Ранее финская сторона заявляла о планировании закрытия двух КПП на границе с Россией.
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Александр Климов