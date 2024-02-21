Финляндия планирует навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

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Пограничная служба Финляндии хочет полностью закрыть два КПП на границе с Россией. Об это сообщает финская телерадиокомпания Yle.
Речь идет о временных пунктах пропуска «Париккала» и «Инари» в городе Лиекса, которые в настоящее время не действуют. Они были временно закрыты из-за санкций Евросоюза, а также из-за прекращения импорта древесины.
При этом окончательное решение о закрытии временных пунктов пропуска в Париккале и Лиексе должны одобрить муниципальные власти. К ним уже направлено соответствующее обращение. Однако администрация Париккалы считает, что КПП необходимо сохранить, так как еще надеется на открытие полноценного пункта пересечения границы.
Ранее стало известно, что Финляндия не намерена открывать границу с Россией в феврале, поскольку до сих пор не найдено долгосрочное решение проблемы. Отмечается, что правительство страны не уверено в том, что решение проблемы на границе в принципе может быть найдено. Напомним, что финские власти приняли решение вновь закрыть границу с Россией до 11 февраля.
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«Они были созданы с целью импорта необработанной древесины из России в Финляндию для промышленных целей», — пояснил заместитель генерального директора пограничной службы Марко Саарекс.
Ранее стало известно, что Финляндия не намерена открывать границу с Россией в феврале, поскольку до сих пор не найдено долгосрочное решение проблемы. Отмечается, что правительство страны не уверено в том, что решение проблемы на границе в принципе может быть найдено. Напомним, что финские власти приняли решение вновь закрыть границу с Россией до 11 февраля.
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Элина Позднякова