Финские профсоюзы объявили о массовой двухдневной забастовке

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В Финляндии состоятся массовые двухдневные забастовки в промышленных районах Килпилахти и Коккола, в том числе на заводах нефтеперерабатывающей компании Neste. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Отмечается, что забастовки состоятся в следующем году 1 и 2 февраля. В указанных промышленных районах, где пройдут протесты, работают порядка 7 тысяч человек.
Уточняется, что причина недовольств заключается в реформах правительства. Работники выражают протест против ограничений на политические забастовки и намерены выстроить с правительством диалог, способствующий нахождению компромисса.
Ранее Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» сообщила в своем телеграм-канале, что польские перевозчики с 3 ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и Евросоюзом.
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Уточняется, что причина недовольств заключается в реформах правительства. Работники выражают протест против ограничений на политические забастовки и намерены выстроить с правительством диалог, способствующий нахождению компромисса.
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Екатерина Коршунова