Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в Москве 31 декабря в течение дня понизится на 10 градусов. Об этом Вильфанд сообщил на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что городской транспорт Москвы будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января. На Рождество работа метро и МЦК будет продлена до 02.00 мск, а МЦД — до 03.00. Тем временем в Подмосковье общественный транспорт уже украсили к Новому году.
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