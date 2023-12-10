ФНС наложила арест на счета компании Никиты Михалкова

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России наложила арест на счета фирмы ООО «Тёмино - Лесное», учредителем, владельцем и единственным сотрудником (конечно, генеральным директором) является Никита Михалков.
Ранее о том, что ФНС имеет какие-то претензии к компании Михалкова ничего не было известно. Несмотря на это, фискальное ведомство наложило арест на расчетный счёт ООО «Тёмино - Лесное», открытый в «Инкаробанке».
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