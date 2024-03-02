Fox News: В Германии солдат бундесвера застрелил четверых, включая ребёнка

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Солдат немецкого бундесвера подозревается в расстреле четырех человек в Нижней Саксонии, прежде чем сдаться властям. Об этом объявили в пятницу полиция и прокуратура, сообщает телеканал Fox News.
Инциденты произошли на двух местах преступлений: одно в отдельно стоящем доме в Вестервеседе в муниципалитете Шиссель, а одно — в Ботеле в районе Ротенбург, где ранее служил подозреваемый.
Среди погибших есть ребенок, который был найден ранее в тот же день. Следователи не предоставили дополнительных подробностей о жертвах, таких как их возраст, пол или родство с предполагаемым преступником Также они не предоставили никаких дополнительных подробностей об аресте подозреваемого, а также какой-либо информации о его возрасте или национальности.
Мотивы преступления также до сих пор остаются неясны, однако полиция Нижней Саксонии не исключает, что речь идет о внутрисемейном либо бытовом конфликте.
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Среди погибших есть ребенок, который был найден ранее в тот же день. Следователи не предоставили дополнительных подробностей о жертвах, таких как их возраст, пол или родство с предполагаемым преступником Также они не предоставили никаких дополнительных подробностей об аресте подозреваемого, а также какой-либо информации о его возрасте или национальности.
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Артем Путинцев