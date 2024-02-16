Раскрыто убийство 30-летней давности, совершенное на Бейкер-стрит

Фото: iStock/Zolnierek
Полиция в Лондоне раскрыла убийство, совершенное 30 лет назад, возле вымышленного дома Шерлока Холмса на знаменитой улице Бейкер-стрит, сообщает газета Daily Telegraph.
Преступление произошло 8 августа 1994 года, когда неизвестный напал на проститутку колумбийского происхождения Марину Коппель в ее арендованной квартире и нанес ей более 140 ножевых ранений. В то время следователи обладали уликами в виде волос на кольце жертвы и кровавого отпечатка, но не могли провести анализ ДНК из-за отсутствия необходимых технологий.
Исследования были проведены лишь в 2022 году. Главным подозреваемым оказался Сандип Патель, которому в момент убийства был 21 год. В то время он работал в газетном киоске Sherlock Holmes News на улице Бейкер-стрит. В 2023 году Пателю было предъявлено обвинение в убийстве. По обвинению, во время нападения он заставил Коппель сообщить свой пин-код и использовал ее банковскую карту для снятия денег.
Патель отрицал свою причастность к убийству. Пприсяжным суда Лондона потребовалось три часа и десять минут, чтобы признать его виновным.
Читайте также:
В Подмосковье мужчина несколько раз ударил ножом собственного отца
В Индии женщина «воскресла» за несколько минут до начала кремации
Следовали в Кашире завершили расследование дела об убийстве пенсионерки на дороге
Исследования были проведены лишь в 2022 году. Главным подозреваемым оказался Сандип Патель, которому в момент убийства был 21 год. В то время он работал в газетном киоске Sherlock Holmes News на улице Бейкер-стрит. В 2023 году Пателю было предъявлено обвинение в убийстве. По обвинению, во время нападения он заставил Коппель сообщить свой пин-код и использовал ее банковскую карту для снятия денег.
Читайте также:
В Подмосковье мужчина несколько раз ударил ножом собственного отца
В Индии женщина «воскресла» за несколько минут до начала кремации
Следовали в Кашире завершили расследование дела об убийстве пенсионерки на дороге
Артем Кузьмин