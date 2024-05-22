Фридман требует от Люксембурга компенсацию за замороженные активы

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Российский миллиардер Михаил Фридман потребовал от правительства Люксембурга компенсации за «экспроприированные» страной активы. Об этом пишет газета «Ведомости».
Он пригрозил властям международным арбитражем, если ему не выплатят компенсацию в $ 15,8 млрд. В эту сумму он оценил общую стоимость замороженных в рамках исполнения санкций ЕС активов.
Он отметил, что блокировкой его активов Люксембург нарушил двусторонний инвестиционный договор 1989 года.
Ранее российский миллиардер Михаил Фридман выиграл суд у своей бывшей домработницы. Суд признал, что домработница стала «жертвой процесса», и посчитал, что Фридману пришлось бы совершить уголовное преступление, чтобы выплатить ей деньги. Об этом сообщает британское издание The Telegraph. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Он отметил, что блокировкой его активов Люксембург нарушил двусторонний инвестиционный договор 1989 года.
Ранее российский миллиардер Михаил Фридман выиграл суд у своей бывшей домработницы. Суд признал, что домработница стала «жертвой процесса», и посчитал, что Фридману пришлось бы совершить уголовное преступление, чтобы выплатить ей деньги. Об этом сообщает британское издание The Telegraph. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова