Российский миллиардер Фридман выиграл суд у домработницы

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Российский миллиардер Михаил Фридман выиграл суд у своей бывшей домработницы, сообщает британское издание The Telegraph. Суд признал, что домработница стала «жертвой процесса», и посчитал, что Фридману пришлось бы совершить уголовное преступление, чтобы выплатить ей деньги.
Истец Доминика Козлик пыталась через суд добиться выплат, которых она лишилась после того, как бизнесмен попал в санкционные списки. Финансовые средства Фридмана были заморожены, и он не мог оплачивать обслуживающий персонал.
Козлик на момент включения бизнесмена в санкционные списки находилась в декретном отпуске, и ей полагались выплаты в размере 1,5 тысячи фунтов стерлингов в месяц. Однако в итоге женщина была уволена без получения полагавшихся ей средств.
Козлик подала в суд на Фридмана по обвинению в несправедливом увольнении из-за беременности, дискриминации по половому признаку и нарушении контракта.
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Козлик на момент включения бизнесмена в санкционные списки находилась в декретном отпуске, и ей полагались выплаты в размере 1,5 тысячи фунтов стерлингов в месяц. Однако в итоге женщина была уволена без получения полагавшихся ей средств.
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Артем Кузьмин