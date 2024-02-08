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Российский миллиардер Фридман выиграл суд у домработницы

The Telegraph: российский миллиардер Фридман выиграл суд у домработницы
08 февраля 2024, 01:53
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Российский миллиардер Михаил Фридман выиграл суд у своей бывшей домработницы, сообщает британское издание The Telegraph. Суд признал, что домработница стала «жертвой процесса», и посчитал, что Фридману пришлось бы совершить уголовное преступление, чтобы выплатить ей деньги.
Истец Доминика Козлик пыталась через суд добиться выплат, которых она лишилась после того, как бизнесмен попал в санкционные списки. Финансовые средства Фридмана были заморожены, и он не мог оплачивать обслуживающий персонал.

Козлик на момент включения бизнесмена в санкционные списки находилась в декретном отпуске, и ей полагались выплаты в размере 1,5 тысячи фунтов стерлингов в месяц. Однако в итоге женщина была уволена без получения полагавшихся ей средств.


Козлик подала в суд на Фридмана по обвинению в несправедливом увольнении из-за беременности, дискриминации по половому признаку и нарушении контракта.

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#бизнесмен
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В Москве запретили секс-вечеринки Kinky Party
Kinky Party прекратит секс-вечеринки в РФ из-за предостережения властей
08 февраля 2024, 02:22

Фото: istockphoto/shironosov

Проект Kinky Party, организующий секс-вечеринки для взрослых в Москве, объявил о временном прекращении своей деятельности в РФ, утверждая, что получил предостережение от представителей власти. Об этом сообщается в telegram-канале проекта.
«Мы получили предупреждение от государственных органов о невозможности проведения наших мероприятий в привычном формате. Несмотря на то, что наши мероприятия всегда соблюдали закон и направлены на создание безопасной и уважительной среды для свободного самовыражения, нам было сообщено, что мероприятия, связанные с сексуальной тематикой, не допускаются», — говорится в сообщении.
При этом не указано, какой именно орган власти выдал предупреждение.

Согласно сообщению, проект планировал отметить свое восьмилетие 17 февраля, однако мероприятие было отменено. Kinky Party также отметил, что пока неясно, будет ли такое ограничение временным или окажется постоянным.

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#закон
#мероприятия
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Россиянина осудили за призывы к расправе над мэром Кургана
Курганца осудили за призывы к расправе над мэром и организации революции
08 февраля 2024, 02:09

Фото: istock / AMilkin

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал виновным 58-летнего жителя Кургана, который призывал к насилию над мэром города через интернет, пишет «Коммерсант».
Мужчина размещал в социальных сетях призывы к проведению революции и применению насилия против ряда министров и депутатов Государственной Думы с целью изменения политической власти. Кроме того, он призывал к насилию над мэром Кургана и руководством транспортных компаний, обеспечивающих городской транспорт.

Мужчине было назначено наказание в виде двух лет обязательных работ с удержанием 10 процентов от его заработной платы в пользу государства. Кроме того, ему был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей.

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В Эквадоре разрешили эвтаназию
Конституционный суд Эквадора проголосовал за законность эвтаназии в стране
08 февраля 2024, 01:41

Фото: istock / AMilkin

Пресс-служба Конституционного суда Эквадора объявила, что суд проголосовал за законность эвтаназии в стране.
«Конституционный суд решил, что свободное развитие личности включает в себя способность каждого индивидуума строить свой проект жизни... Каждый человек вправе принимать свободные решения,... включая возможность положить конец страданиям, вызванным тяжелым необратимым увечьем или неизлечимой болезнью», — гласит решение суда.
Суд также постановил, что статья 144 уголовного кодекса, которая предусматривает тюремный срок за убийство, не будет применяться к медикам, осуществляющим эвтаназию.

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#суд
#убийство
#проект
#человек
#развитие
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Порноактер завел семь «жен» на каждый день недели
08 февраля 2024, 01:09

Фото: istock/fabioderby

Порнозвезда Алекс Марин начал встречаться с семью партнершами одновременно, однако уже вскоре ему пришлось очень несладко из-з ревности в отношениях, пишет Daily Star.
В 2021 году порноактер заявил, что начал отношения с тремя женщинами одновременно. С течением времени число его партнерш выросло до семи. Хотя он официально женат только на Мии Марин, он привык называть всех своих возлюбленных женами.

Алекс Марин гордится тем, что у него теперь есть по одной партнерше на каждый день недели. Он заявил, что не собирается привлекать к себе новых женщин, поскольку семь — это его счастливое число. Однако, несмотря на удовлетворенность личной жизнью, он признает, что часто возникают конфликты с партнершами из-за ревности.

«Очевидно, что в таких отношениях все немного сложнее, всегда найдется кто-то, кто будет ревновать», — отметил он.
Кроме того, по словам порнозвезды, его «жены» часто испытывают ревность друг к другу.

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#отношения
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Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана
Алиев побеждает на выборах президента после обработки протоколов с 54% участков
08 февраля 2024, 00:49

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Действующий президент Ильхам Алиев одерживает победу на внеочередных выборах главы государства, получив поддержку 92,1% избирателей. Об этом свидетельствуют данные, представленные руководителем Центризбиркома Азербайджана Мазахиром Панаховым в прямом эфире телеканала AzTv.
Эти цифры основаны на обработке протоколов с 54,47% избирательных участков. На втором месте находится депутат азербайджанского парламента и самовыдвиженец Захид Орудж с результатом 2,2%.

Сам Ильхам Алиев отдал свой голос на избирательном участке № 14 избирательного округа № 122 в карабахском городе Ханкенди, прибыв туда вместе со своей семьей. Всего в стране было открыто 6537 участков, включая 26 на территории Нагорного Карабаха.

Ильхам Алиев занимает пост президента уже в четвертый раз подряд. Предшественником его на этой должности был его отец, Гейдар Алиев, который также дважды был избран президентом Азербайджана в 1993 и 1998 годах.

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#депутат
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Опубликован снимок вызвавшего снегопад в Москве циклона «Ольга»
«Роскосмос» показал снимок вызвавшего снегопад в Москве циклона «Ольга»
08 февраля 2024, 00:37

Фото: Роскосмос

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковое изображение циклона «Ольга», который вызвал сильный снегопад в Москве. Снимок был размещен в Telegram-канале компании.
Фотография была сделана космическим аппаратом «Метеор-М». Уточняется, что циклон сформировался на юге Гренландии и направляется в сторону Поволжья. По данным сообщения, пик североатлантического циклона ожидается сегодня в Москве. Специалисты прогнозируют, что к выходным высота сугробов в столице может достигнуть 58 сантиметров. По словам представителей компании, такие погодные условия последний раз наблюдались в 1999 году.

Ранее «Роскосмос» также опубликовал спутниковые снимки циклона «Ваня», который обрушился на центральную часть России. Из-за пришедшего в Москву циклона «Ваня» к утру 15 декабря высота сугробов в столице на метеостанции МГУ составила 49 сантиметров.

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Появились подробности о голосовании военных и жителей новых регионов на выборах
Жители новых регионов и военные смогут досрочно проголосовать на выборах
08 февраля 2024, 00:16

Жители четырех новых регионов России, а также военные, врачи и строители получат возможность досрочного голосования за неделю до начала выборов президента. Эту информацию опубликовал газета «Коммерсант».
По данным издания, досрочное голосование будет организовано в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях из-за военной обстановки. Сроки проведения досрочных выборов определит местный избирательный комитет.

Согласно Федеральному закону «О выборах», избирательные комиссии регионов могут разрешить досрочное голосование на полярных станциях, в труднодоступных или удаленных районах, а также на избирательных участках, находящихся на судах. Голосовать можно не ранее чем за 20 дней до основного голосования.

С учетом этого, если выборы назначены на 17 марта, то досрочное голосование может начаться с 25 февраля в соответствии с действующим законодательством. Власти четырех новых регионов России подтвердили возможность досрочного голосования, но конечные даты не были объявлены.

Выборы пройдут впервые в истории России в течение трех дней — с 15 по 17 марта. По последним данным, на пост президента России зарегистрированы четыре кандидата Центральной избирательной комиссией: глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и действующий глава государства Владимир Путин.

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Путин встретился в Кремле с раввинами Лазаром и Бородой
Путин встретился с главным раввином РФ Лазаром и главой еврейских общин Бородой
07 февраля 2024, 23:58

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Обсуждается сотрудничество Москвы в процессе восстановления мира на Ближнем Востоке», — отмечается в официальном заявлении.
Ранее Путин встретился с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. На встрече обсуждались перспективы развития российской судебной системы.

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#путин
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Валиева не смогла доказать существование дедушки
РУСАДА: нет доказательств от Валиевой, что ее дед Геннадий Соловьёв существует
07 февраля 2024, 23:46

Фото: iStock/SeventyFour

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал официальную мотивировочную часть дела российской фигуристки Камилы Валиевой.
В документе помимо прочего критикуется версия спортсменки о том, что запрещённые вещества попали в её организм из-за клубничного десерта, приготовленного её дедушкой на разделочной доске, которую он использовал для измельчения лекарств.

По объяснениям РУСАДА, приведенным в пункте 140 документа, отсутствуют доказательства существования самого дедушки Геннадия Соловьёва, упомянутого спортсменкой.

Напомним, что Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил по решению Спортивного арбитражного суда.

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#нарушение
#фигурное катание
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