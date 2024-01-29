Радио1
Главная / Новости / Общество/ ФРИИ и Минцифры РФ приглашают ИТ-компании на отбор в акселератор Спринт

ФРИИ и Минцифры РФ приглашают ИТ-компании на отбор в акселератор Спринт

29 января 2024, 12:11
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фонд развития интернет-инициатив и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ приглашают ИТ-компании из России поучаствовать в конкурсном отборе в десятый юбилейный акселератор Спринт.
Спринт-это бесплатная программа акселерации проектов по разработке решений в сфере ИТ-технологий. Победители отбора смогут пройти акселерационную программу Спринт, которая создана для формирование управленческих компетенций и построения системы продаж ИТ-продуктов.

Участвовать в отборе могут технологические компании, которые разрабатывают решения в сфере новых коммуникационных интернет-технологий и нового общесистемного ПО, продуктов для управления контентом, обработки данных, онлайн-обучения. Компании из регионов могут принять участие в онлайн формате.


За 2021-2023 годы ФРИИ провёл 9 конкурсных отборов и получил 1631 заявку из 74 российских субъектов, закончил акселерацию 392 проектов, касающихся разработки российских решений в сфере ИТ. За время акселерации многие проекты-участники отметили качественные изменения в бизнесе: удалось привлечь первых пользователей, запустить продажи или повысить бизнес-показатели. В сумме участникам удалось привлечь более 102 тысяч новых пользователей и получить около 580 млн рублей новой выручки.

Заявку на участие в конкурсном отборе есть возможность подать до 16 февраля 2024 года на официальном сайте акселератора Спринт. Акселерационная программа стартует в мае 2024 года.

Подробно изучить информацию об акселераторе и условиях участия в можно на официальном сайте: https://sprint.iidf.ru/ . А качественно подготовить заявку на конкурс поможет серия вебинаров, доступная по ссылке https://online.iidf.ru/kurs_state_support_it.

Читайте также:

Подмосковные бизнесмены могут принять участие в конкурсе «ПРОФ-IT.Инновация»

В Подмосковье открылся XIV международный конкурс чтецких работ им. А.П. Чехова

Минпросвещения объявило о проведении премии «Россия – мои горизонты»
#россия
#конкурс
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нилов сообщил о проекте получения участка многодетными семьями
29 января 2024, 12:57

Фото: istockphoto/monkeybusinessimages

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о проекте закона, предполагающего возможность получения участка земли либо материальной компенсации для семей с тремя детьми.
По его словам, в Жилищном кодексе существует норма о предоставлении многодетным семьям земельного участка, но там указано, что регионы вправе вводить дополнительные требования, и многие регионы вводят критерии нуждаемости.

По мнению Нилова, пишет RT, неправильно считать, что «если человек не нуждается в улучшении жилищных условий, то семье земля не выделяется». В данный момент запрошено заключение правительства, после его получения, закон внесут в Госдуму.

Ранее Нилов заявил, что направил на заключение в правительство законопроект о возможности получения земли либо денежной компенсации для семей с тремя детьми.

Читайте также:

Мурашко раскрыл, сколько детей может родить одна женщина

В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей

Семейная диктатура: адвокат призвала оставить право детей на голос при разводе родителей
#многодетная семья
#родители
#новости
#госдума
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные парки за неделю посетили более миллиона человек
29 января 2024, 12:56

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Гостями подмосковных парков за неделю с 22 по 28 января стали 1,2 млн человек, что на 391 тысячу больше, чем за такой же период в прошлом году, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Наибольшее количество посетителей пришлось на выходные. Если по будням в целом парки посещали около 170 тысяч человек в день, то в субботу число гостей достигло 218 тысяч, а в воскресенье составило около 212 тысяч», — отмечается в сообщении.
Самым популярным оказался Центральный парк в Пушкинском округе: там за неделю побывали 50 тысяч человек. На втором месте парк «Пехорка» в Балашихе с 45 тысячами посетителей. Третье место занял парк Фабричный в Истре, который посетили 32 тысячи человек. В топ-5 вошли также парк Толстого в Химках (28 тысяч гостей) и парк имени Лазутиной в Одинцове (26 тысяч посетителей).

Читайте также:

В Московской области создано уже более 50 объектов агротуризма

Призёр Олимпиады Наталья Коростелёва провела мастер-класс в Мытищах

В Коломне открыта выставка картин под открытым небом
#парки
#министерство благоустройства мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве заочно арестовал Певчих**, Ярмыш**, Бирюкову** и Низовцева**
В Москве заочно арестовали главу ФБК* и трех ее соратников
29 января 2024, 12:53

Фото: iStock/Michał Chodyra

Басманный суд столицы заочно отправил под арест четырех участников «Фонда борьба с коррупцией»*, создателем которого является Алексей Навальный***. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Уточняется, что речь идет Марии Певчих**, Дмитрии Низовцеве**, Анне Бирюковой** и пресс-секретаре Навального*** Кире Ярмыш**.

Им были заочно предъявлены обвинения в организации или участии в экстремистском сообществе, а также распространении заведомо ложных сведений о ВС РФ, публичном оправдании терроризма, вандализме и публичных призывах к террористической деятельности.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении суда.

Мария Певчих** — ведущая канала «Популярная политика» на YouTube, руководитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, а также ближайшая соратница отбывающего уголовное наказание политика Алексея Навального***.

Читайте также:

Адвоката Навального*** заочно обвинили в экстремизме

Навального*** нашли в ИК №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа

ФСИН займётся поиском Алексея Навального***



* Экстремистская организация, запрещена в России.
** Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.
***включён в реестр террористов и экстремистов на территории РФ
#политика
#займ
#наказание
#youtube
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кисловодске сотрут цитату Барышникова, осудившего СВО, со стены школы
29 января 2024, 12:43

Фото: istockphoto/Nagaiets

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев требует убрать цитату советского артиста балета Михаила Барышникова со стены хореографической школы.
Об этом он сообщил в Telegram-канале. Свою реакцию глава города объясняет тем, что после начала СВО Михаил Барышников осудил действия России.

Моисеев дал распоряжение заменить цитату на слова «настоящего патриота родной земли». Также мер обещал выяснить, кто решил разместить на стене школы цитату «человека гениального, но бросившего страну и не поддерживающего её».

Михаил Барышников служил в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова. В 1974 году во время гастролей остался в Канаде, а после переехал в США.

Читайте также:

Актёр Смольянинов* заявил о готовности получить гражданство Украины

Телеведущая Лазарева* объявила о разводе с шоуменом Шацем*

Комику Галкину* запретили въезд на остров Бали

*внесен(а) Минюстом РФ в реестр иноагентов
#школа
#дети
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минприроды может разрешить строительство в среде обитания краснокнижных грибов
В Минприроды разработали новый законопроект о растениях и грибах из Красной книги
29 января 2024, 12:15

Фото: iStock/ueapun

Минприроды подготовило законопроект, согласно которому краснокнижные грибы могут приравнять к редким растениям, которые можно «изымать» для возможности капитального строительства. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
Согласно сообщению, Минприроды разослало в научные организации проект поправок к ФЗ «Об охране окружающей среды». Предлагается дополнить федеральный закон новой статьей - «Особенности охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и грибов». Таким образом, на грибы хотят распространить нормы по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения растений. Предполагается, что в таком случае бизнес, планирующий деятельность в местах обитания краснокнижных грибов и растений, будет обязан охранять их. При этом разрешается добывать их в исключительных случаях, например, для мониторинга состояния популяции и для искусственного разведения с последующим возвращением в естественную среду обитания.

Кроме того, сбор возможен и для осуществления хозяйственной деятельности при отсутствии вариантов размещения объектов капитального строительства вне мест обитания редких растений и грибов, а также для обеспечения безопасного функционирования уже имеющихся строительных объектов.

«Принятие законопроекта приведет к существенному ухудшению состояния наиболее редких и уязвимых объектов растительного мира, разрушению среды их обитания. Это может повлечь за собой уничтожение указанных видов или их популяций», - считает член экспертного совета по заповедному делу Михаил Крейндлин.

Он считает, что подобный законопроект позволить застроить места обитания краснокнижных растений и грибов и уничтожить их популяцию. Он пояснил, что нельзя пересаживать редкие растения даже в схожую почву. Это может привести к их гибели. Именно поэтому их нужно сохранять в естественной среде обитания.

При этом директор по развитию Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Алексей Ретеюм уверен в ряде преимуществ нового законопроекта. Он объяснил, что сейчас процесс изъятия краснокнижных растений и грибов в научных целях не прописан.

«Зачастую ботаническим садам и питомникам приходится доказывать происхождение краснокнижных экземпляров растений и грибов документально — что они получены не от "черных копателей". Законопроект поможет упростить и упорядочить процесс изъятия, охраны и использования таких видов», — полагает он.

Однако также отметил, что закон стоит принять без пункта, в котором разрешается строительство в местах обитания грибов.
Руководитель экологического направления юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин также отметил наличие некоторых пробелов законодательстве об обращении с редкими видами растений и грибов.

«Строители постоянно сталкиваются с такими проблемами, особенно в регионах, где территории в большом количестве покрыты лесом. Не хватает четкого кодификатора, с которым можно свериться и определить, что вот тут нельзя строить из-за охраняемых видов», — пояснил Никитин.

По его словам, часто обнаруживают такие грибы уже в процессе строительства, что значительно удлиняет и удорожает строительство.

В 2021 году в Минприроды уже проводилась работа над подобным законопроектом, однако после общественного обсуждения она прекратилась.

Читайте также:

Стало известно, за сбор каких грибов россиянам грозит тюрьма

В Московской области у зимних грибников начался сезон охоты

Чиновника Минприроды заподозрили в получении крупной взятки размером 1 млн рублей
#строительство
#грибы
#работа
#бизнес
#растения
#проект
#закон
#законопроект
#строители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Балашихе восстановили водоснабжение 25 домов
29 января 2024, 12:05

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Централизованное водоснабжение в 25 многоквартирных домах и двух магазинах в микрорайоне Заря в Балашихе, отключённых от воды из-за прорыва на трубопроводе, оперативно восстановили работники компании «Балашихинские коммунальные системы», сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«На время отключения водоснабжения на улицы Московская и Советская воду привозили в цистернах. В это время коммунальщики спилили мешающие работам деревья, вскрыли асфальт и обнаружили утечку — она находилась у дома №10 по Советской улице», — отмечается в сообщении.
Для ремонта трубы в месте утечки использовали свёртную муфту. После этого водоснабжение удалось полностью восстановить.

Читайте также:

Пострадавшим от коммунальных аварий подольчанам сделают перерасчёт за ЖКУ

Коммунальные системы МО обеспечивают услугами водоснабжения свыше миллиона людей

В Подольске работает круглосуточная единая горячая линия по вопросам ЖКХ
#балашиха
#водоснабжение
#коммунальные службы
#жкх
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковным избирателям напомнили о старте приёма заявлений на электронное голосование
29 января 2024, 11:35

Фото: iStock/iStock

В России начался приём заявлений на дистанционное электронное голосование на выборах президента страны, об этом жителям Подмосковья рассказали в Мособлизбиркоме.
«Стать участником дистанционного электронного голосования (ДЭГ) может любой житель Подмосковья, который обладает избирательным правом и у которого есть действующая подтверждённая учётная запись на портале госуслуг», — отмечается в сообщении.
Заявления на участие в ДЭГ будут приниматься до 11 марта. Проголосовать можно будет с восьми утра 15 марта до восьми вечера 17 марта со смартфона или стационарного компьютера.

Подробная инструкция, посвящённая электронному голосованию, размещена на федеральном портале госуслуг по ссылке.

Читайте также:

Более 15 тыс подмосковных информаторов о президентских выборах прошли первый этап обучения

Подмосковные информаторы прошли онлайн-тестирование по программе «ИнформУИК»

В подмосковных МФЦ размещают плакаты о президентских выборах
#выборы
#голосование
#дэг
#мособлизбирком
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В четырёх округах Подмосковья оптимизировали работу шести светофоров
29 января 2024, 11:19

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Оптимизацию работы шести светофоров провели специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения в городских округах Люберцы, Долгопрудный, Ленинской и Солнечногорск за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Благодаря оптимизации режима работы светофора на перекрёстке 4-го Люберецкого проезда и Октябрьского проспекта, время проезда по проспекту увеличилось. В Ленинском округе увеличили время выезда на Расторгуевское шоссе с Крымской улицы и на Каширское шоссе с Зелёного шоссе», — отмечается в сообщении.
В Солнечногорске отрегулировали светофоры на перекрёстке Георгиевского и Пятницкого шоссе и на повороте с Пятницкого шоссе на Андреевку. А в Долгопрудном было увеличено время выезда на проспект Пацаева с 1-й Советской улицы.

Оптимизация дорожного движения за счёт изменения работы светофоров в Московской области будет продолжена.

Читайте также:

На дорогах Подмосковья утром 29 января зафиксировано более 725 тыс машин

В Приамурье водитель после аварии бросил погибшую пассажирку с детьми и сбежал

После циклона начала работать паромная переправа между Сахалином и материком
#дороги
#светофор
#минтранс мо
#подмосковье
#дорогимо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные спортсменки завоевали серебро Кубка России по волейболу на снегу
29 января 2024, 11:05

Фото: пресс-служба физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные волейболистки завоевали серебряные медали на этапе Кубка России по волейболу на снегу. Об этом сообщила пресс-служба физической культуры и спорта Московской области.
Первый этап Кубка России по волейболу на снегу проводился с 26 по 28 января в Москве на базе центра пляжных видом спорта «Динамо».

От Московской области в соревнованиях приняли участие три команды: женские «Заречье-Одинцово 1» и «Заречье-Одинцово 2» и мужская - «Реутов».

По итогам игр подмосковная команда «Заречье-Одинцово 2» уверенно прошла в финал, где сыграла с «Локомотивом» из Калининграда. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «железнодорожников».

«Делаем выводы, работаем дальше. Проигрывать тоже полезно, есть к чему стремиться и куда расти. Спасибо всем, кто приехал нас поддержать», — поделилась главный тренер команды Наталья Урядова.

Стоит отметить, что вторая женская команда заняла 4 место, а мужская «Реутов» не прошл аэтап квалификации — проиграла в упорной игре «Торпедо» из Москвы.

Читайте также:

Подмосковье стало победителем Кубка России по регби на снегу

Две подмосковные команды заняли места на пьедестале чемпионата России по индорхоккею

Стартует четвертый сезон конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
#одинцово
#реутов
#тренер
#игра
#подмосковье
#волейбол
#спортсмены
#серебро
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф