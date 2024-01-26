Подмосковные бизнесмены могут принять участие в конкурсе «ПРОФ-IT.Инновация»

Подать проект на участие в IV Национальном конкурсе ИТ-решений «ПРОФ-IT. Инновация» желающие могут до 29 февраля 204 года.«Конкурс проводится среди компаний-разработчиков, работающих в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Подать заявку могут микропредприятия, предприятия малого, среднего, крупного бизнеса, инициаторы стартапов, а также представители некоммерческих организаций», - поделились в министерстве.Стоит отметить, что все участники могут подать свои инновационные проекты в одну из двенадцати номинаций конкурса.Читайте также:Для подмосковных предпринимателей проведут семинар по основам правовой защиты брендаЧетыре компании из Подмосковья участвуют в международной выставке RUPLASTICAВ Подмосковье запустили новый сервис для экспортёров