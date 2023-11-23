ФСБ поймала собиравшегося воевать на стороне Украины россиянина

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ФСБ России по Брянской области пресекла незаконную деятельность гражданина РФ, который намеревался выехать на Украину для участия в военных действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Задержанный планировал вступить в одну из запрещенных на территории РФ группировок, признанной террористической. Житель Брянской области был задержан при попытке пересечь российско-украинскую границу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Прежде ФСБ задержала жителя Амурской области. Мужчина прибыл из Ближнего зарубежья и постоянно приживал на территории региона. Подозреваемый финансировал террористическую организацию, говорится в заявлении ведомства.
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