В Москве задержали мужчину, который с весны готовил теракт в военкомате

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В Москве задержан мужчина, который с весны готовился взорвать военкомат на улице Дмитрия Ульянова. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.
«По данным следствия, в ноябре 2023 года мужчина 2001 года рождения, находясь около военного комиссариата, расположенного на улице Дмитрия Ульянова в Москве, провел разведку местности с целью дальнейшего совершения общественно опасных деяний», - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина с апреля 2022 года начал изучать методы совершения терактов, учился обращаться с оружием и взрывчатыми веществами. Однако был обнаружен и задержан следователями столичного СК и сотрудниками ФСБ.
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