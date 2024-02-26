ФСБ задержала в Туве 50 членов группировки АУЕ*

Фото: istockphoto/Thomasaf
Сотрудники центрального аппарата Федеральной службы безопасности РФ задержали более 50-ти участников организованной преступной группы. Они занимались вымогательством и пропагандировали криминальную субкультуру АУЕ* («Арестантский уклад един»*).
Представители силового ведомства провели первые задержания среди членов банды ещё в 2022 году, передает РИА Новости. В столице Тувы Кызыле операцию по задержанию главарей группировки осуществляли сотрудники ФСБ из Москвы. Местных правоохранителей даже не ставили в известность, опасаясь малейшей утечки информации.
В результате были задержаны и отправлены в московский следственный изолятор Лефортово 35 человек, и среди них 45-летний предполагаемый организатор Артыш Дажываа. Следователи считают, что летом 2021 года он с помощью «вора в законе» Руслана Гегечкори, гражданина Украины, организовал в Туве сообщество «Кара Шериг» ( в переводе с тувинского — «Чёрная армия». Члены группировки занимались рэкетом, отправляли деньги, продукты и наркотики и обязаны были жить по законам АУЕ*. Тех, кто не хотел платить вымогателям или отказывался жить по зоновским правилам, жестоко избивали.
Фото: istockphotochoochart choochaikupt
В процессе следствия возникали новые эпизоды. В настоящее время задержаны 52 человека, из которых 46 помещены в СИЗО. Обвинения предъявлены 16 бандитам. Местные правозащитники уверены: тюремная субкультура расцвела в республике не случайно, а многие её последователи до сих пор находятся на свободе.
Задержанным предъявлены обвинения по восьми статьям, среди которых «Вымогательство», «Создание и участие в преступном сообществе», «Истязание». Если вина будет доказана, участникам группировки, проповедовавшей ценности АУЕ*, грозят различные сроки заключения, в зависимости от тяжести совершённых преступлений. Организатору «Чёрной армии» Артышу Дажываа могут присудить до 20 лет лишения свободы. Гражданину Украины Руслану Гегечкори заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск.
Справка: АУЕ* («Арестантский уклад един»*) — название и девиз криминальной субкультуры и одноимённого российского неформального объединения банд, состоящих из бывших и будущих заключённых, а также из несовершеннолетних, увлечённых уголовной романтикой.
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* Экстремистское движение , запрещённое в России
В результате были задержаны и отправлены в московский следственный изолятор Лефортово 35 человек, и среди них 45-летний предполагаемый организатор Артыш Дажываа. Следователи считают, что летом 2021 года он с помощью «вора в законе» Руслана Гегечкори, гражданина Украины, организовал в Туве сообщество «Кара Шериг» ( в переводе с тувинского — «Чёрная армия». Члены группировки занимались рэкетом, отправляли деньги, продукты и наркотики и обязаны были жить по законам АУЕ*. Тех, кто не хотел платить вымогателям или отказывался жить по зоновским правилам, жестоко избивали.
В процессе следствия возникали новые эпизоды. В настоящее время задержаны 52 человека, из которых 46 помещены в СИЗО. Обвинения предъявлены 16 бандитам. Местные правозащитники уверены: тюремная субкультура расцвела в республике не случайно, а многие её последователи до сих пор находятся на свободе.
Задержанным предъявлены обвинения по восьми статьям, среди которых «Вымогательство», «Создание и участие в преступном сообществе», «Истязание». Если вина будет доказана, участникам группировки, проповедовавшей ценности АУЕ*, грозят различные сроки заключения, в зависимости от тяжести совершённых преступлений. Организатору «Чёрной армии» Артышу Дажываа могут присудить до 20 лет лишения свободы. Гражданину Украины Руслану Гегечкори заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск.
Справка: АУЕ* («Арестантский уклад един»*) — название и девиз криминальной субкультуры и одноимённого российского неформального объединения банд, состоящих из бывших и будущих заключённых, а также из несовершеннолетних, увлечённых уголовной романтикой.
Читайте также:
МВД: В Калмыкии задержали лидера и 12 участников группировки АУЕ*
В Забайкалье сторонника АУЕ* задержали в день выхода из колонии
Эксперт рассказал, чем паблики запрещённого движения АУЕ* привлекают молодёжь
* Экстремистское движение , запрещённое в России
Александр Бойцов