В Забайкалье сторонника АУЕ задержали в день выхода из колонии

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В Забайкальском крае сотрудниками ФСБ задержан сторонник запрещенного в РФ экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).
«Лента. ру» пишет об этом, ссылаясь на региональное управление ведомства. По данным силовиков, фигурант. во время отбывания наказание за особо тяжкое преступление, установил в колонии иерархию.
Он пропагандировал субкультуру и собрал общак. К заключенным, отказывавшимся соблюдать установленные порядки, применялось физическое воздействие.
Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Сейчас арестованный находится в СИЗО.
Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд арестовал главу предприятия по производству вакцин от ковида «Конвасэл» Евгения Маковского по делу о взятке в особо крупном размере. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.
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Он пропагандировал субкультуру и собрал общак. К заключенным, отказывавшимся соблюдать установленные порядки, применялось физическое воздействие.
Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд арестовал главу предприятия по производству вакцин от ковида «Конвасэл» Евгения Маковского по делу о взятке в особо крупном размере. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.
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Мария Фирсова