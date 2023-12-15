ФСИН сообщает об убытии Навального* «за пределы» Владимирской области

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда
Алексея Навального* этапировали из исправительной колонии во Владимирской области в учреждение, которое расположено в другом регионе. Об этом сказано в справке ФСИН, которую зачитали во время суда, рассказал работавший у оппозиционера юрист Вячеслав Гимади в Twitter (X).
Алексей Навальный* отбывал наказание по делу о мошенничестве в ИК-6 строгого режима. Колония расположена в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области. С 6 декабря к Навальному* не пускали адвокатов и не выводили на заседания суда по видеосвязи.
Baza писала, не указав источников информации, что Навального* эпатировали в Москву для проведения следственных действий в рамках нового уголовного дела.
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* включен в список террористов и экстремистов