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ФСИН сообщает об убытии Навального* «за пределы» Владимирской области

ФСИН: Навальный убыл из ИК-6 и находится за пределами Владимирской области
15 декабря 2023, 13:19
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

Алексей Навальный* 10 дней не появлялся на заседаниях суда, адвокатов к нему не пускают.
В колонии ссылались на перебои со светом, а теперь ФСИН сообщает, что его вывезли из Владимирской области, пишет РБК.

Алексея Навального* этапировали из исправительной колонии во Владимирской области в учреждение, которое расположено в другом регионе. Об этом сказано в справке ФСИН, которую зачитали во время суда, рассказал работавший у оппозиционера юрист Вячеслав Гимади в Twitter (X).


В суде заявили, что Навальный* «убыл за пределы» Владимирской области, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана иноагентом).

Алексей Навальный* отбывал наказание по делу о мошенничестве в ИК-6 строгого режима. Колония расположена в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области. С 6 декабря к Навальному* не пускали адвокатов и не выводили на заседания суда по видеосвязи.

Baza писала, не указав источников информации, что Навального* эпатировали в Москву для проведения следственных действий в рамках нового уголовного дела.

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* включен в список террористов и экстремистов
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Жители блокадного Ленинграда получат в Подмосковье выплату к 80-летию освобождения города
15 декабря 2023, 14:15

Проживающие сейчас в Московской области жители блокадного Ленинграда, получат выплату к 80-летнему юбилею освобождения города, который отмечается в 2024 году. Соответствующее говорит постановление опубликовано на сайте правительства Подмосковья.
В документе сказано, что размер выплаты составит 3 тыс рублей. Единовременную материальную помощь получат участники Великой Отечественной войны, награждённые медалью «За оборону Ленинграда», и лица, удостоенные знака «Жителю блокадного Ленинграда». 
 
Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья, деньги будут перечислены в январе наступающего года. Выплата придёт на счета ветеранов автоматически.
 
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#социальная поддержка
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Спасатели помогли водителю, выжившему в ДТП с грузовым поездом
15 декабря 2023, 14:00

Фото: пресс-служба ведомства

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли водителю, выжившему в серьезной аварии на железнодорожном переезде. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Работникам 250-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы поступил вызов через «Систему-112» о аварии на железнодорожном переезде в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского городского округа.

Очевидцы сообщили, что легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути, игнорируя запрещающий сигнал семафора. Грузовой поезд не успевал затормозить и протаранил легковушку и метров триста протащил авто, прежде чем остановился.

«Участник ДТП чудом остался жив, успев во время столкновения перепрыгнуть с водительского на пассажирское сиденье. Однако 70-летний мужчина самостоятельно не смог выбраться из смятой машины, так как с одной стороны двери были заблокированы поездом, а с другой — завалены снегом. Прибыв на место аварии, работники противопожарно-спасательной службы откопали из снежного сугроба автомобиль и извлекли пострадавшего из искореженного салона. <…> Спасатели оказали пенсионеру психологическую помощь и передали прибывшей бригаде скорой помощи, — объяснил начальник ПСЧ-250 Николай Игнатьев.

Сотрудники отметили, что пострадавший отделался царапинами и от госпитализации участник аварии отказался

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В Московской области устраняют последствия снежного циклона
15 декабря 2023, 13:30

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий

В Подмосковье приступили к уборке последствий снежного циклона «Ваня». Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.

С четверга в Московской области бушует снежный циклона «Ваня».

«Специалисты коммунальных предприятий и инспекторы ГУСТ работают сегодня начиная с 6 утра. В области трудятся 16 516 дворников, задействовали 790 тракторов, 249 минипогрузчиков, 113 погрузчиков, 111 самосвалов, также работают 142 трактора для противогололедной обработки и еще 125 единиц техники от ресурсоснабжающих и подрядных организаций <…> При таких обильных осадках в приоритет ставим безопасность пешеходов и расчищаем проезд для экстренных служб», - отметила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что для благовременного оказания снежных уборок сотрудники ГУСТ настоятельно рекомендуют сотрудничать с трудящимися и убирать автомобиль для очистки парковочных мест, не блокировать контейнерные площадки для своевременного вывоза.

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#светлана аипова
#густ
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На Солнце зафиксирована сильнейшая вспышка: новые магнитные бури, как защититься
«Фобос»: на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет
15 декабря 2023, 13:13

Фото: istockphoto.com/Elen11

На Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку 14 декабря. В центре погоды «Фобос» отметили, что такого не происходило уже шесть лет. О том, что означает солнечная активность, какое влияние она оказывает на людей, чем опасна, и как защитится от влияния магнитных бурь, вызванных космическим явлением, читайте в материале «Радио 1».

Вспышка на Солнце 14 декабря 2023 года 


Сильнейшая вспышка произошла на Солнце 14 декабря в 20:00 по мск. Эксперты сообщили, что она стала самой мощной за последние шесть лет. Вспышке присвоили Х2,8 балла мощности. Специалисты центра «Фобос» рассказали, что в последний раз подобное событие произошло в 2017 году.  

Часто вспышки становятся предвестниками магнитных бурь. Одна из них начнется на Земле уже в субботу, 16 декабря. 

Что такое солнечные вспышки?


Солнечными вспышками называют явления на поверхности Солнца, которые вызваны присоединением магнитных силовых линий, «влитых» в солнечную плазму. В какой-то момент, линии магнитного поля обрываются и присоединяются к новой конфигурации, в связи с чем происходит выброс энергии.

Учёный Абунин объяснил причины предстоящей мощной магнитной бури
Учёный Абунин объяснил причины предстоящей мощной магнитной бури

Энергия, которая выделяется при вспышках, соразмеряема со взрывом миллиардов мегатонных водородных бомб.

Эксперты предупредили россиян о магнитных бурях


В связи с мощной вспышкой на Солнце, астрономы ожидают наступление сильных магнитных бурь, которые придутся на 16 декабря. Ожидается, что геошторм не будет сильным, однако тем, кто испытывает проблемы со здоровьем в моменты космической активности, следует обращать внимание на малейшие изменения в своем самочувствии.

Чем солнечные вспышки опасны для людей?


Магнитные бури сказываются на самочувствии людей с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы, также на недомогание могут жаловаться люди с пониженным давлением, анемией, бронхиальной астмой и старыми травмами. Беременные женщины и маленькие дети также могут жаловаться на самочувствие в дни космической нестабильности. 

Врач назвал способы пережить магнитную бурю
Врач назвал способы пережить магнитную бурю

При хроническом недосыпе или накопленной усталости чувствительность к погодным условиям и другим геоявлениям увеличивается. 


Как защититься от магнитных бурь?


Врачи рекомендуют метеочувствительным людям следить за давлением в дни солнечной активности, пить больше воды, не использовать смартфоны и ограничить физическую нагрузку. 
 
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#солнце
#фобос
#беременные магнитные бури
#космос
#здоровье
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Иностранный бренд спортивной обуви объявил о возвращении в Россию
«Ъ»: бренд спортивной обуви из Китая Sprandi решил вернуться в Россию
15 декабря 2023, 12:52

Фото: iStock/O_Lypa

Китайский бренд спортивной обуви Sprandi объявил о намерении вернуться на российский рынок. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Отмечается, что этот бренд обуви был крайне популярен в конце 1990-х. Однако Sprandi был вынужден покинуть Россию из-за снижения продаж и роста долгов в период экономического кризиса 2009 года. 

По данным отдела маркетинга компании Lestate, которая занимается дистрибуцией спортивных товаров, китайский бренд стремится стать альтернативой топовым производителям, но с продукцией по сравнительно низким ценам. 

Российские политические деятели неоднократно заявляли о том, что российская экономика смогла справиться с санкционным давлением и наладить собственное производство, заменяющее ранее поставляемую с Запада продукцию. 

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#россия
#экономика
#бренд
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#рынок
#торговля
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В Подмосковье 1,3 тыс. единиц снегоуборочной техники борются с циклоном «Ваня»
15 декабря 2023, 12:24

Фото: istockphoto / Evgenia Sholohova

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что ночью Подмосковье накрыл мощный циклон «Ваня» и 1,3 тыс. единиц снегоуборочной техники и более 1,1 тыс. дорожных рабочих устраняют его последствия. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Циклон «Ваня» сохраниться до конца недели в Московской области.

«Нагрузка большая, поэтому в субботу задействуем еще снегоуборочные роторы во дворах. Воскресенье также рабочий день — уже сформировали небольшие бригады для уборки проездов и парковок. Они будут очищать сугробы до твердого основания. Прошу отнестись с понимаем к просьбам передвинуть машину. Так коммунальщикам будет проще убирать дворы от снега», - отметил Андрей Воробьёв.

Кроме этого, губернатор порекомендовал воздержаться от поездок на личном транспорте и быть максимально внимательными на дорогах.

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#снегоуборочная техника
#снегопад
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«У Путина должна гореть земля под ногами»: как Акунин разрешил Зеленскому убивать русских
Продажи книг Акунина приостановили из-за его высказываний против РФ
15 декабря 2023, 12:12

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Российский писатель Борис Акунин, покинувший Россию в 2014 году, угодил в центр скандала. В разговоре с пранкерами, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским, автор произведений заявил, что желает поражения России и рассказал главе киевского режима, как можно уничтожить страну. Редакция «Радио 1» расскажет, признают ли писателя иноагентом за подобные заявления, как на его слова отреагировали в Госдуме, и почему Акунин уверен, что Украине не удастся поразить Россию военным путем.

Акунин признался пранкерам, что не против обстрелов Крыма


Российский писатель Борис Акунин в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что готов поддерживать Киев и дезертиров в российских войсках.

Известные пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) часто звонят политическим фигурам, представителям культуры или общественным деятелям от имени высокопоставленных лиц. На этот раз Вован и Лексус представились бывшим министром культуры Украины Александром Ткаченко и обсудили российско-украинский конфликт с известным писателем Борисом Акуниным.

Медведев: Пора прекратить экранизировать произведения Акунина
Медведев: Пора прекратить экранизировать произведения Акунина

Во время беседы, автор произведений рассказал, что с пониманием и без осуждения относится к тезису «хороший русский — мёртвый русский». Кроме того, Акунин оправдал удары украинских сил по Крымскому мосту.

«А как иначе? И потом, в конце концов, до тупых людей какие-то простые вещи доходят наиболее ясным и прямым образом», — прокомментировал атаки по мосту Акунин.

 

Акунин рассказал «Зеленскому» как уничтожить Россию  

 
Также пранкерам удалось побеседовать с писателем от имени президента Украины Владимира Зеленского. Во время разговора, Акунин заявил, что однажды принял участие в попытках устроить в России революцию. Кроме того, он нелицеприятно высказался о российской армии, которую назвал «отбросами общества» и «низшей кастой».  

Писатель-русофоб указал в разговоре с «Зеленским» на то, что Украина допускает ошибку, применяя против России только оружие. По его словам, достигнуть победы можно только путем воздействия на «умы и сердца людей». Акунин призвал к поражению России, заявив, что необходимо внести раскол внутри страны.

«У Путина должна загореться земля под ногами», — заявил писатель пранкерам.

Акунин назвал Россию главным врагом на планете, однако отметил, что мечта Владимира Зеленского об уничтожении страны обречена на провал. По его словам, украинские войска не смогут дойти до Москвы, а если по столице России все же будет нанесен серьезный удар, то ответ будет более серьезным.

«В этом случае русские могут полностью уничтожить Киев», — заявил Акунин.


Депутат Гурулёв назвал писателя Акунина врагом и призвал его «уничтожить»


Депутат Госдумы Андрей Гурулёв сообщил, что Акунин является врагом, которого нужно уничтожить. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».

«Человек, который желает поражения своей стране по полной программе, который желает убийства русского человека, он должен быть уничтожен. Его не должно быть на этом свете. Только так страна наша выживет», — заявил Гурулев.


Акунина потребовали признать иноагентом

 
Писателя Бориса Акунина призвал признать иноагентом глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, передает Shot. С соответствующей инициативой Бородин выступил после заявлений Акунина о том, что у него отсутствуют претензии к Украине из-за обстрелов Крымского моста. По информации портала, обращение уже направлено в Генпрокуратуру РФ.
 


Борис Акунин: почему писатель сбежал из России


Писатель Григорий Чхартишвили, известный под творческим псевдонимом Борис Акунин, покинул Россию в 2014 году. Он объяснил свой отъезд из России изменениями в политической обстановке. Неоднократно писатель высказывался против российских властей и называл политику правительства авторитарной.
 
Писатель Дмитрий Быков* признался, что готов отправлять деньги ВСУ
Писатель Дмитрий Быков* признался, что готов отправлять деньги ВСУ

В 2011 году Акунин примкнул к движению Алексея Навального*. Писатель принимал участие в оппозиционных митингах и помогал с их организацией.
 
Известность к писателю пришла в 1998 году, когда вышла его первая книга о сыщике Эрасте Фандорине. Вскоре детектив стал тиражироваться не только в России, но и за рубежом. Не менее популярными произведениями Акунина стали: «Турецкий гамбит», «Левиафан», «Статский советник», «Приключения магистра».

Издательство АСТ снимет с продажи книги Акунина


Издательство АСТ объявило о решении приостановить распространение книг Бориса Акунина. Глава издательства Павел Гришков заявил, что заявления писателя требуют правовой оценки, поэтому до прояснения ситуации выпуск Акунина книг будет приостановлен.

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* Физлицо признано экстремистским и запрещено в России.
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#иностранный агент
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Путину доверяют свыше 79% россиян, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: Путину доверяют 79,3% россиян, а 76% одобряют его деятельность
15 декабря 2023, 12:10

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян, а в целом одобряют его деятельность – 76%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Отмечается, что о доверии к российскому лидеру заявили 79,3% опрошенных, а недоверие выразили 16,8%. 

76% респондентов сообщили, что одобряют деятельность Путина, 14,6% выступили с противоположный мнением. 

Также у участников опроса узнали об отношении к деятельности российского правительства. Так, результаты показали, что 51,5% россиян одобряют её, а наоборот ответили 18,1%. 

ВЦИОМ отмечает, что опрос был проведён с 4 по 10 декабря текущего года. В нём приняли участие 1,6 тысяч человек в возрасте старше 18 лет. С вероятностью 95% погрешность выборки не превышает 1%. 

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#владимир путин
#опрос
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#вциом
#президент
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В Москве цены на такси взлетели из-за циклона «Ваня»
Цены на такси в Москве увеличились вдвое после снегопада
15 декабря 2023, 11:59

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Цены на такси в столице взлетели в два раза из-за снегопада, вызванного циклоном «Ваня».
ТАСС сообщает, что снегопад вызвал повышенный спрос на поездки. Водителей на смену вышло гораздо меньше обычного. Также на ситуацию влияет скорость движения автомобилей из-за затрудненного движения на дорогах столицы. Поездки занимают больше времени.

Таким образом средний чек за поездку утром в пятницу, 15 декабря, увеличился в среднем в 1,5-2 раза.

По данным РИА Новости, в 9:30 утра стоимость заказа за маршрут продолжительностью 35-55 минут увеличилась с 700-900 рублей до 1,4-1,9 тысячи. 

Ранее сообщалось, что в Москве образовались сугробы, которых 15 декабря не случалось за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости. По данным синоптика, высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ составила к 9 часам утра 38 см, а в МГУ – 49 см при норме 15 см.

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#москва
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