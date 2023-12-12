В Кремле ответили на вопрос о местонахождении Навального*

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
В Кремле не располагают информацией о судьбе политика Алексея Навального*. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявления СМИ о пропаже оппозиционера.
«Нет, мы не имеем ни намерений, ни возможностей отслеживать судьбу заключенных и процесс пребывания их в соответствующих учреждениях», — ответил Песков.Некоторые телеграм-каналы писали, что Навальный якобы пропал из колонии строгого режима ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области. В то же время сообщалось, что оппозиционер «жив-здоров» и пределы региона не покидал.
Читайте также:
Аналитик Афанасьева рассказала, как легко накопить деньги при небольшом доходе
14-летний индиец снял эротическое видео с женой брата, которое одобрили родители
МВД выступило против штрафов за среднюю скорость
* включен в список террористов и экстремистов
Алина Юрчак