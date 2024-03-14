Фукуяма ввела режим повышенной готовности из-за кошки

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В японском городе Фукуяма введен режим повышенной готовности из-за кота, который упал в резервуар с опасными химикатами на местном заводе, сообщает Asahi.
По данным издания, инцидент произошел на Nomura Plating Fukuyama Factory в ночь на 11 марта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как кот упал в чан с шестивалентным хромом, но смог выбраться из него, после чего убежал.
Местные власти усилили патрулирование в городе и предупредили его жителей об опасности приближения к животному.
Тем временем представители органов здравоохранения предположили, что кот мог погибнуть от химических ожогов. Дело в том, что шестивалентный хром обладает высокой кислотностью и канцерогенностью. Он может вызвать сыпь, раздражение, повреждение глаз и кожи, а также способен привести к раку легких при постоянном вдыхании. Сотрудники предприятия при работе с этим веществом надевают защитную одежду.
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Ювелина Бернст