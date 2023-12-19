В Ленобласти ребёнок отравился снегом с химикатами

Фото: istockphoto/Maria Symchych-Navrotska
Во Всеволожске годовалая девочка отравилась снегом.
Причиной явились химикаты, находившиеся в снегу.
По данным 78.ru, женщина вместе с дочерью отправилась на прогулку. Девочка упал в сугроб плечом, а после перевернулась и начала есть снег. Женщина подняла девочку, и они вернулись домой, где ребёнок выпил компот и съел немного шоколада.
Спустя полчаса девочка стала вялой. Мать вызвала у неё рвоту, но девочка теряла сознание. Медики скорой помощи установили, что ребёнок отравился химикатами.
Девочку доставили в больницу. Сейчас она находится в отделении педиатрии.
Ранее сообщалось, что в ЖК «Матрешкин двор» в Новосибирске школьница два часа не могла выбраться из ямы со строительным мусором. Соседи услышали крики девочки о помощи и вытащили её. У ребёнка были обмороженные пальцы рук и ног.
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По данным 78.ru, женщина вместе с дочерью отправилась на прогулку. Девочка упал в сугроб плечом, а после перевернулась и начала есть снег. Женщина подняла девочку, и они вернулись домой, где ребёнок выпил компот и съел немного шоколада.
Девочку доставили в больницу. Сейчас она находится в отделении педиатрии.
Ранее сообщалось, что в ЖК «Матрешкин двор» в Новосибирске школьница два часа не могла выбраться из ямы со строительным мусором. Соседи услышали крики девочки о помощи и вытащили её. У ребёнка были обмороженные пальцы рук и ног.
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Мария Фирсова