Генерал Липовой: призывников будет проще найти благодаря новым правилам

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Президент России Владимир Путин поручил провести осенний призыв 2024 года с использованием электронного реестра, который разрабатывает Минцифры. Также глава государства призвал обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат и формирование электронных повесток.
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, что это наведёт порядок в учётах мобилизационных резервов, упростит работу призывных комиссий и сделает эффективнее поиск призывников. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Напомним, реестр военнообязанных – это единая электронная система, куда будут внесены данные всех граждан России, которые могут быть призваны в армию. Это касается не только срочников, но и всех, кто есть в запасе. То есть в случае новой волны мобилизации эти данные могут использовать, чтобы вручить повестку тем, кто уже давно отслужил в армии.
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«Как показала практика с СВО, когда понадобилась частичная мобилизация, многих призывников не могли найти по причине того, что кто-то переехал, не оповестив военкомат и военкоматы были в полном неведении. Теперь, если будет электронный учёт, то любые изменения в жизни будут автоматически учтены в электронном реестре. Это упростит работу призывных комиссий по учёту, призыву на подготовку, переподготовку, мобилизацию. Это только повысит эффективность работы военкоматов», — отметил Сергей Липовой.
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Екатерина Шмакова