Федерация мигрантов отреагировала на вручение повесток во время вступления в гражданство

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В Петербурге мигрантам, получившим российское гражданство, вручили повестки в военкомат. Приглашение на постановку на учет им выдали прямо после Присяги. Подробнее о ситуации «Радио 1» рассказал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.
По словам собеседника, повестка в военкомат не считается призывом в армию. Коженов подчеркнул, что получившие российское гражданство мигранты должны встать на воинский учёт.
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«Мигрантов не призывают, ни мобилизуют, потому что у них нет компетенции. Если где-то им вручают повестки в военкомат, то я не вижу в этом какой-то сложности, потому что есть права и обязанности. Люди просто встают на учёт, так как есть определённый порядок. В военкомате выясняют, что вы можете, что вы умеете, какое у вас образование, какие вы знаете языки и может ли это как-то пригодиться», — отметил Вадим Коженов.Читайте также:
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Екатерина Шмакова