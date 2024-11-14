Генконсульство РФ попросило россиян не ввозить дубайский шоколад «детям-сиротам»

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Генеральное консульство РФ в Объединённых Арабских Эмиратах призвало россиян не соглашаться на просьбы незнакомцев отвезти в Россию посылки с шоколадом для детей-сирот. В коробках может быть контрабанда.
Об этом российское дипломатическое представительство в Дубае предупредило сограждан в своём телеграм-канале. В последнее время участились случаи, когда в аэропортах ОАЭ к россиянам подходят незнакомые люди и просят передать «гостинцы детям-сиротам» в виде коробок с дубайским шоколадом.
В консульстве напомнили, что транспортировка айфонов, того же шоколада и других товаров в чемоданах случайных пассажиров не является параллельным импортом и может вызвать большие проблемы при прохождении таможни.
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«Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а "киндер-сюрприз" для таможни», — пояснили российские дипломаты.
В консульстве напомнили, что транспортировка айфонов, того же шоколада и других товаров в чемоданах случайных пассажиров не является параллельным импортом и может вызвать большие проблемы при прохождении таможни.
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Александр Бойцов