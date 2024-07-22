Женщина пыталась провезти в Россию радиоактивный песок из Индии

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Женщину с радиоактивным песком из Индии задержали в аэропорту «Внуково». Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России. Уточняется, что речь идет о вулканическом песке, чей уровень радиации в 11 раз выше нормы. Известно, что задержанная хотела изготавливать из него косметику.
«Внуковские таможенники обнаружили вулканический песок у пассажирки, прибывшей из Индии транзитом через ОАЭ. Его уровень излучения в 11 раз превышал естественный радиационный фон», — сообщили в ФТС.
Москвичку задержали в «зеленом» коридоре. Позже выяснилось, что в провозимом песке присутствует радионуклид.
По словам женщины, она собрала песок на берегу Индийского океана, не знав, что вещество опасно для здоровья. Запрещенный к провозу Роспотребнадзором товар изъяли.
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Никита Кротов