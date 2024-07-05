Генпрокуратура хочет конфисковать активы бывшего аппаратчика СК РФ Киреева

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Генеральная прокуратура РФ намерена конфисковать активы бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России Александра Киреева. Он обвиняется во взяточничестве и мошенничестве.
У полковника юстиции, который в СК РФ занимался служебными проверками коллег, было обнаружено множество объектов недвижимости, приобретённых на коррупционные доходы и оформленных на родителей, передаёт «Коммерсант». Хорошевский районный суд города Москвы принял к производству иск первого заместителя Генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина. Ответчиками по нему выступают Киреев и его родители.
Интерес к активам ответчиков возник у ведомства в процессе надзора за расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела служебных проверок СК РФ. В его рамках Киреев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210, 290 и 159 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения, три эпизода покушения на получение взяток в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере).
В частности, Киреев и его сообщники сфабриковали дело о покушении на убийство против руководителей компании Merlion, организовали их арест, а затем вымогали миллиардные суммы за освобождение и прекращение уголовного преследования. С 2016 года обвиняемый начал активно скупать недвижимость в элитных районах Москвы. Всё приобретаемое имущество он оформлял на своих родителей. Их задекларированный доход за указанный период составил 25 миллионов рублей. Стоимость же приобретённых квартир превысило 98 миллионов рублей. Плюс около семи миллионов рублей они потратили на покупку автомобилей.
Надзорное ведомство требует конфисковать недвижимость, которая осталась у семьи Киреевых, а также взыскать с них 26 миллионов рублей в качестве эквивалента стоимости объектов, которые они успели продать.
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Интерес к активам ответчиков возник у ведомства в процессе надзора за расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела служебных проверок СК РФ. В его рамках Киреев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210, 290 и 159 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения, три эпизода покушения на получение взяток в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере).
В частности, Киреев и его сообщники сфабриковали дело о покушении на убийство против руководителей компании Merlion, организовали их арест, а затем вымогали миллиардные суммы за освобождение и прекращение уголовного преследования. С 2016 года обвиняемый начал активно скупать недвижимость в элитных районах Москвы. Всё приобретаемое имущество он оформлял на своих родителей. Их задекларированный доход за указанный период составил 25 миллионов рублей. Стоимость же приобретённых квартир превысило 98 миллионов рублей. Плюс около семи миллионов рублей они потратили на покупку автомобилей.
Надзорное ведомство требует конфисковать недвижимость, которая осталась у семьи Киреевых, а также взыскать с них 26 миллионов рублей в качестве эквивалента стоимости объектов, которые они успели продать.
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Александр Бойцов