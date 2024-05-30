Суд наложил арест на активы бывшего заместителя главы МВД Дагестана Исмаилова

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Басманный районный суд города Москвы наложил арест на восемь земельных участков и другое имущество, принадлежащее бывшему заместителю министра внутренних дел Дагестана Руфату Исмаилову.
Он обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий, напоминает «Коммерсант». Как считают следователи, Исмаилов и его заместитель Далгат Абдулгапуров получали взятки за прекращение уголовных дел, а также были причастны к вымогательству. Всего в их отношении возбуждено три уголовных дела. Ещё одним фигурантом стал следователь СУ СК России по Дагестану Абдул Абакаров.
Следователи установили, что Исмаилов зарегистрировал фактически принадлежащие ему квартиры, дачи, автомобили на подставных лиц. Бывшие офицеры были задержаны в Дагестане в начале ноября 2023 года. Затем их препроводили в Москву, где им были предъявлены соответствующие обвинения. Басманный районный суд решил, что для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий необходимо наложить арест на движимое и недвижимое имущество, фактически принадлежащее фигурантам дела, но зарегистрированное на третьих лиц.
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Александр Бойцов