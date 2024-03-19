Генпрокуратура потребовала вернуть государству 13 участков в Барвихе

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Генпрокуратура требует изъять 13 земельных участков в поселке Барвиха и деревне Жуковка, которые находились в пользовании санатория «Барвиха» и были, по мнению ведомства, незаконно приватизированы в начале 2000-х годов. Об этом сообщает РБК.
Сообщается, что иск был подан заместителем генерального прокурора Игорем Ткачевым в Одинцовский городской суд в январе текущего года. Суть иска заключается «в устранении негативных последствий неправомерного завладения и использования ответчиками земель рекреационного назначения с нарушением закона».
Согласно информации источника, общая площадь спорных земель составляет 8,02 га. Суд приступил к слушаниям по делу на прошлой неделе, 12 марта.
Ранее сообщалось, что виллу певицы Софии Ротару (настоящая фамилия Ротарь) в Ялте планируют национализировать. После соответствующей перестройки и внутренней перепланировки, в роскошном здании будет открыт Дворец бракосочетаний.
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Екатерина Коршунова