Аэропорт Сочи просит «открыть небо» для привлечения иностранных авиакомпаний

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Аэропорт Сочи просит на три года сделать режим «открытого неба», чтобы снять несколько ограничений межправительственных соглашений об авиаперевозках. Письмо с подобным запросом направил в Минтранс генеральный директор «Аэродинамики», владелец сочинского аэропорта Алексей Старостин еще в конце 2023 года, передаёт РБК.
«Въездной иностранный туристический поток в Сочи крайне низок, несмотря на введение в действие с 1 августа 2023 года электронной визы для въезда в Россию для иностранных граждан 55 стран», — рассказал Старостин.
Он отметил, что российские авиакомпании имеют ограничения по международным рейсам. В то же время запуск новых направлений иностранных перевозчиков ограничивается межстрановыми соглашениями.
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Элина Позднякова