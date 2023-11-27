Глав восьми регионов России предложили обязать лично отвечать за дефицит бюджета

Фото: istockphoto.com/ipopba
Министерство финансов выдвинуло инициативу об обязанности глав ряда российских регионов нести личную ответственность за дефицит бюджета. По информации «Коммерсантъ», в ведомстве предложили проект постановления правительства.
Предлагается связать объемы федеральных субсидий для этих регионов с их усилиями в увеличении доходов и сокращении расходов. Это касается Дагестана, Ингушетии, Чечни, Тувы и четырех других новых территорий, вошедших в состав России.
Согласно проекту, руководители данных регионов будут лично нести ответственность за усилия региональных властей по сокращению разрыва между доходами и расходами. Планируется расширить типовое соглашение о предоставлении федеральных субсидий в 2024 году, где губернаторы обязаны будут подписать обязательства о целевом использовании этих средств.
Кроме того, главам регионов придется применять дисциплинарные меры к должностным лицам, допустившим нарушения обязательств. Если руководители откажутся подписывать такие соглашения, их регионы лишатся финансирования. Документ предписывает губернаторам подписать или отказаться от соглашений до 18 декабря.
Читайте также:
Финансист Бабин допустил рост спроса на валюту в России
Военная прокуратура нашла признаки мошенничества в системе «Безопасный город»
Депутат Хамзаев предлагает принять федеральный закон о русском народе
Согласно проекту, руководители данных регионов будут лично нести ответственность за усилия региональных властей по сокращению разрыва между доходами и расходами. Планируется расширить типовое соглашение о предоставлении федеральных субсидий в 2024 году, где губернаторы обязаны будут подписать обязательства о целевом использовании этих средств.
Читайте также:
Финансист Бабин допустил рост спроса на валюту в России
Военная прокуратура нашла признаки мошенничества в системе «Безопасный город»
Депутат Хамзаев предлагает принять федеральный закон о русском народе
Артем Кузьмин