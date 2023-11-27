Военная прокуратура нашла признаки мошенничества в системе «Безопасный город»

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Главная военная прокуратура выявила признаки мошенничества при использовании бюджетных средств, выделенных на научные исследования для системы «Безопасный город», где главным исполнителем был Национальный центр информатизации (НЦИ) в рамках государственного холдинга «Ростех». Об этом сообщает РБК.
Проверка началась в сентябре 2022 года после обращения советника министра по чрезвычайным ситуациям Даниила Мартынова. По материалам издания, до прошлого года разработкой «Безопасного города» руководил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян, который был освобожден от должности в марте 2023 года.
В ноябре отдел надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции Главной военной прокуратуры передал результаты проверки в московское военное управление Следственного комитета.
Речь идет о работах, начатых в 2020 году по заказу МЧС. Сотрудники НЦИ занимались разработкой научно-технических и правовых стандартов для этой системы, включая проект федерального закона.
По результатам проверки в прокуратуре обнаружены признаки особо крупного мошенничества при реализации научных исследований. Предполагаемый ущерб оценивается в 620 миллионов рублей, что, по данным издания, практически соответствует общей сумме, выделенной на этот проект.
Следственный комитет должен принять решение о возбуждении уголовного дела. В рамках проверки следователи, занимающиеся особо важными делами, провели опрос нескольких сотрудников Национального центра информатизации и МЧС.
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В ноябре отдел надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции Главной военной прокуратуры передал результаты проверки в московское военное управление Следственного комитета.
По результатам проверки в прокуратуре обнаружены признаки особо крупного мошенничества при реализации научных исследований. Предполагаемый ущерб оценивается в 620 миллионов рублей, что, по данным издания, практически соответствует общей сумме, выделенной на этот проект.
Следственный комитет должен принять решение о возбуждении уголовного дела. В рамках проверки следователи, занимающиеся особо важными делами, провели опрос нескольких сотрудников Национального центра информатизации и МЧС.
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Артем Кузьмин