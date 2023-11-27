Военная прокуратура нашла признаки мошенничества в системе «Безопасный город»

Главная военная прокуратура выявила признаки мошенничества при использовании бюджетных средств, выделенных на научные исследования для системы «Безопасный город», где главным исполнителем был Национальный центр информатизации (НЦИ) в рамках государственного холдинга «Ростех». Об этом сообщает РБК.