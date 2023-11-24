Глава АИДТ Ветров: Надо сделать детские новогодние подарки более патриотичными

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой сделать сладкие новогодние подарки для школьников более полезными и даже патриотичными.
Он допустил, что новогодние наборы для детей могли бы, к примеру, содержать в себе модные аксессуары, прославляющие историю и величие России.
Также он предложил пересмотреть состав сладостей в этих подарках. По мнению специалиста, полезнее было бы дарить детям натуральные кондитерские изделия и продукты, которые бы не оказывали негативного влияния на здоровье детей.
До этого сообщалось, что Правительство России выделило более 89,5 млрд руб. из резервного фонда на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка.
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«Подарки также могли бы стать инструментом воспитания детей. Так, взрослые и учителя могли бы дарить школьникам патриотические нашивки и значки, предметы одежды или модные аксессуары, прославляющие историю и величие нашей страны», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.
До этого сообщалось, что Правительство России выделило более 89,5 млрд руб. из резервного фонда на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка.
«В зависимости от ситуации в семье размер пособия на ребёнка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума. Размер выплаты беременным – 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина. В проекте федерального бюджета на 2024 год на выплату единого пособия предусмотрено 1,3 трлн руб.», – приводит АГН «Москва» соответствующее сообщение Telegram-канала правительства РФ.
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Мелисса Тимофеева