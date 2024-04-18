Глава Балашихи Юров получил Благодарственное письмо президента

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО
Глава Балашихи Сергей Юров награждён Благодарственным письмом президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Юров был отмечен высокой наградой на VI Съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, который проходит в подмосковном парке «Патриот». Муниципальных служащих чествовали по случаю Дня местного самоуправления.
В VI Съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления участвуют главы муниципалитетов из 89 регионов страны, члены Советов муниципальных образований субъектов Федерации.
На съезде обсудили реализацию муниципальных проектов и наметили планы работы на 2024-2025 годы.
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«Это результат работы всей команды нашего городского округа и огромная честь для меня. Спасибо нашему лидеру, нашему президенту за столь высокую оценку», – поблагодарил глава Балашихи.
В VI Съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления участвуют главы муниципалитетов из 89 регионов страны, члены Советов муниципальных образований субъектов Федерации.
На съезде обсудили реализацию муниципальных проектов и наметили планы работы на 2024-2025 годы.
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Лора Луганская