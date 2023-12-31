Глава Балашихи Юров выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде

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Глава городского округа Балашиха Сергей Юров выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде.
«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в Белгороде. И желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Ужасная трагедия и бесчеловечный поступок!»,-прокомментировал случившееся Сергей Юров.По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава и группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что Подмосковье обязательно поможет всем, кому потребуется поддержка.
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