Глава Дмитровского округа Поночевный проверил ход капремонта бассейна «Бриз»

Фото: администрация Дмитровского г. о.
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проинспектировал ход работ по капитальному ремонту бассейна «Бриз». Здание старого спортивного объекта становится современным комплексом, где по-прежнему будут заниматься юные спортсмены, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В здании идут монтажные работы, наполовину выполнена гидроизоляция полов, продолжается подготовка чаш бассейна. Ранее были готовы кровля и дренаж, начались инженерные работы, монтаж системы канализации и электроснабжения. Почти завершено утепление фасада.
Решение о восстановления бассейна было принято по многочисленными просьбам жителей. Спортивное учреждение был построен в 1988 году и устарело морально и технически, а в 2016-м его закрыли.
Капремонт стартовал в начале 2023 года при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. «Бриз» включили в государственную программу Московской области, его обновляют на средства регионального и городского бюджетов. Сумма финансирования превысила 148 млн рублей.
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«Прогресс в ремонте заметен, в том числе визуально. Фасад закрыт утеплителем, внутри завершаются штукатурные работы. Строительство ведётся по плану. После установки окон и фасадных панелей бассейн приобретет новый вид, предусмотренный проектом», – отметил Поночевный.
Капремонт стартовал в начале 2023 года при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. «Бриз» включили в государственную программу Московской области, его обновляют на средства регионального и городского бюджетов. Сумма финансирования превысила 148 млн рублей.
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Лора Луганская