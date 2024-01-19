Глава Дзержинского Шелухин попросился в отставку

Фото: Фотобанк МО
Глава городского округа Дзержинский Владимир Шелухин подал заявление об отставке. Он направил его в Совет депутатов муниципалитета.
В своём телеграм-канале Шелухин пожелал всем удачи и приложил фото заявления.
Шелухин был избран главой городского округа в июле 2022 года. До этого он временно исполнял полномочия главы Дзержинский с 4 мая – после того, как эту должность покинул Сергей Будкин. До этого работал первым замруководителя областной Госжилинспекции.
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«Досрочно прекращаю полномочия главы городского округа Дзержинский Московской области в связи с отставкой по собственному желанию», – сказано в заявлении.
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Лора Луганская