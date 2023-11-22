Воробьёв: капремонт поликлиники в Дзержинском завершат следующей осенью

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Капитальный ремонт взрослой поликлиники в Дзержинском должен завершиться в конце сентября 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил, как идут работы, побеседовал со строителями и медперсоналом.
Капремонт начался в мае. С момента строительства медучреждения в 1975 году он не проводился ни разу. Между тем поликлиника уже не отвечала современным требованиям и нуждалась в полном обновлении.
По словам Воробьёва, в Подмосковье ведётся большая работа по модернизации сферы здравоохранения. Это касается и первичного звена, и стационаров.
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«Здание было построено почти полвека назад, и нужно было привести его в порядок. Обновлённая поликлиника начнёт работать в октябре следующего года. На время ремонта потоки пациентов перераспределены между другими учреждениями и подразделениями больницы, но жители округа ждут открытия с большим нетерпением. Поэтому мы должны уложиться в сроки, а при возможности идти с опережением графика с сохранением качества работ», – сказал губернатор.
«Только в этом году мы открыли 11 поликлиник, два ФАПа и два офиса врача общей практики. Это большие поликлиники в Домодедове, Одинцове, и Люберцах, поликлиника на 150 посещений в Удельном. До конца года планируем закончить строительство ещё двух поликлиник и станции скорой помощи в Богородском. Помимо этого, сейчас завершаем капремонт 25 учреждений здравоохранения. На следующий год планируем капремонт ещё 42 объектов», – поделился планами глава региона.Сейчас строительная готовность здания поликлиники в Дзержинском составляет 40%.
«Основная черновая работа выполнена. Сейчас делаем фасад, кровлю, приступили к вентиляции, электрике, сантехнике. Ведём внутренние отделочные работы. Идём с опережением графика: сдача объекта у нас 30 сентября 2024 года, но постараемся сдать объект раньше», – заявил гендиректор ООО «СТРОЙ-СТК» Ёрахмад Табаров.На время капремонта поликлиника переехала в здание детского инфекционного отделения на территории Дзержинской городской больницы. В прошлом году там провели косметический ремонт.
«Не только жители, но и сотрудники очень ждут окончания капремонта. Поликлиника будет соответствовать новым стандартам Минздрава Московской области. Это и удобная навигация, и современное оборудование, и мебель, и совсем другие кабинеты, и доступная среда», – отметил главврач Дзержинской больницы Раис Мустафин.Медучреждение рассчитано на 750 посещений в смену, к нему прикреплено более 45 тыс жителей. В нём работают свыше 120 медиков. В текущем году к работе удалось привлечь около 30 новых специалистов.
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Лора Луганская