Глава г.о. Пушкинский Красноцветов проинспектировал три новые многоэтажки

Видео: Telegram-канал Максима Красноцветова
В городском округе Пушкинский сданы три многоквартирных дома, с инспекцией на объекты прибыл глава г.о. Максим Красноцветов.
«В Пушкинском сданы три многоквартирных дома. В ближайшее время в новые дома на улицах Октябрьская и Гоголевская в Пушкино, на улице Краснофлотская в Красноармейске переедут жители аварийных домов», — уточняется в Telegram-канале Красноцветова.
Уточняется, что в новые дома переедут около 65 семей — более 170 человек.
По словам Красноцветова, финальные работы по благоустройству придомовой территории, включая парковку, будут завершены в течение месяца.
Отмечается, что помимо постройки новых многоквартирных домой, для переселения людей из аварийного жилья власти также покупают квартиры на вторичном рынке.
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Евгения Парфентьева