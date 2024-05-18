Глава Пушкино Красноцветов проверил ход строительства школ в округе

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
В Пушкинском округе ведутся капитальные ремонты и строительство школ. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Капитальный ремонт проводится в школах в микрорайоне Заветы Ильича, в р.п. Правдинский, в селе Братовщина.
Также в микрорайоне Заветы Ильича над строительством школы на 550 работают 189 специалистов. На сегодняшний день готовность объекта составляет 44%.
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«В школе № 11 трудятся 28 человек. Практически завершили демонтаж, кровельные работы, продолжается обновление фасада, началась чистовая отделка. Общая строительная готовность — 51%. В школе в р.п. Правдинский завершаются демонтажные работы, возведение перегородок, штукатурка стен. Проводятся работы по обновлению внутренних систем электроснабжения. Общая готовность составляет 55%. А в школе № 11 в селе Братовщина трудятся 53 человека. Также завершается демонтаж, штукатурка стен, ремонт фасада и кровли. Общая готовность — 55%», — отметил глава округа Максим Красноцветов.
Также в микрорайоне Заветы Ильича над строительством школы на 550 работают 189 специалистов. На сегодняшний день готовность объекта составляет 44%.
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Мира Полтева