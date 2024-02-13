Глава Google Пичаи рассказал, с чего он начинает свой день

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Генеральный директор Google Сундар Пичаи начинает свой день с чтения Techmeme, веб-сайта, на котором собраны последние глобальные технологические новости со всего мира. Об этом он сам рассказал изданию Wired.
Веб-сайт Techmeme, основанный в 2005 году Гейбом Риверой, предлагает читателям подборку заголовков, сопровождаемых краткими резюме и ссылками на оригинальные статьи.
Этот формат позволяет пользователям быстро просматривать широкий спектр технических новостей, поступающих из различных источников. Он также предоставляет читателям исчерпывающую информацию о ежедневных событиях в отрасли, что делает его предпочтительным для тех, кто интересуется технологиями.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Этот формат позволяет пользователям быстро просматривать широкий спектр технических новостей, поступающих из различных источников. Он также предоставляет читателям исчерпывающую информацию о ежедневных событиях в отрасли, что делает его предпочтительным для тех, кто интересуется технологиями.
«Techmeme — это приоритетное чтение для руководителей в сфере технологий во всем мире, потому что мы решительно настроены на предоставление "резюме", которое им требуется. Например, заголовки с ранжированием по важности, очень подробные заголовки, наряду с плотностью ссылок, создающих контекст и ощущение охвата. Никаких банальностей или "наживки". И, конечно же, никаких всплывающих окон, видеороликов или навязчивой рекламы», — так объяснял сам г-н Ривера популярность созданного им сайта в беседе с изданием Business Insider.Известно, что страницы Techmeme часто посещали в том числе Марк Цукерберг из Facebook* и Сатья Наделла из Microsoft, часто посещали его страницы.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Артем Путинцев