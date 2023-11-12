Глава горокруга Пушкинский проверил работы по программе «Светлый город»

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов проверил ход работ в рамках программы «Светлый город». Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.
Во время выезда представители Пушкинского проверили качество выполнения работ проверили в селе Тарасовка, где установлено 17 опор и 24 светильника. Всего в городском округе Пушкинский, по данным главы администрации, за 2023 год на территории округа построили 10 объектов, установили 125 опор освещения, смонтировали 125 светильников, 4,4 км изолированных проводов и более 1 км кабельной линии.
Напомним, проведение программы «Светлый город» в городском округе Пушкинский стало возможно благодаря государственной программе «Создание современной комфортной городской среды».
Читайте также:
В подмосковном Пушкинском проверили работу водопроводной насосной станции
Почти 30 кубометров мусора убрали из леса в Красноармейске
В городском округе Пушкинский отремонтировали пять систем фасадного газопровода
«Также отмечу работу МАУ "Пушкинская электросеть", – с начала года по округу заменено 5 550 перегоревших ламп и 1 800 светильников», — отметил Максим Красноцветов.
Читайте также:
В подмосковном Пушкинском проверили работу водопроводной насосной станции
Почти 30 кубометров мусора убрали из леса в Красноармейске
В городском округе Пушкинский отремонтировали пять систем фасадного газопровода
Екатерина Шмакова