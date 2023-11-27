Глава Истры Витушева обсудила ситуацию с теплоснабжением в городе

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра
Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в рамках совещания обсудила работу системы теплоснабжения городского округа. Об этом сообщила глава округа в своем телеграм-канале.
Витушева заявила, на данный момент отладка работы котельных закончилась и все вышли на рабочий режим. Кроме того, большая часть обращений, связанных с завоздушиванием системы, решены.
Также сообщается, что в АО «Истринская теплосеть» создано 4 бригады, которые будут устранять аварийные ситуации в отопительный период. Бригады оснащены специальным оборудованием и тяжелой техникой для устранения аварий на тепловых сетях.
Помимо этого, она рассказала, что в Истре проводится большая планомерная работа по модернизации объектов теплоснабжения.
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Также сообщается, что в АО «Истринская теплосеть» создано 4 бригады, которые будут устранять аварийные ситуации в отопительный период. Бригады оснащены специальным оборудованием и тяжелой техникой для устранения аварий на тепловых сетях.
«Так, в рамках работ по подготовке к зиме были капитально отремонтированы тепловые сети, протяженностью 5,5 километров, установлены новые современные котлы отечественного производства на ряде котельных в Истре, Трусово, посёлках Агрогородок, Глебовский и деревни Новинки», — пишет Витушева.Также она заявила, что в котельной Агрогородка, в котельной № 5 Дедовска и котельной Глебовского идет поэтапная замена котлов, насосного, теплообменного и газового оборудования. Процесс планируют завершить в 2024-2025 годах.
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Алина Юрчак