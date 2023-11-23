Введён в эксплуатацию последний корпус ЖК-долгостроя «Малая Истра»

Фото: Минжилполитики МО
В проблемном жилом комплексе «Малая Истра» в городском округе Истра ввели в эксплуатацию последний дом. Квартиры там ждут 113 дольщиков, сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.
По данным министерства, строительство ЖК началось в 2014 году. Первые дольщики должны были получить в нём квартиры в середине 2018-го, но строительство было приостановлено, а в 2020 году застройщика признали банкротом.
Право на достройку восьми домов первой очереди передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Работы возобновили в начале прошлого года. Остальные дольщики получили компенсации.
В конце июля 2023-гоключи от квартир начали получать жильцы первых пяти корпусов.
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Право на достройку восьми домов первой очереди передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Работы возобновили в начале прошлого года. Остальные дольщики получили компенсации.
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Лора Луганская