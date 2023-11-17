Глава Истры Витушева проверила работы на площади перед драматическим театром

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра
Глава городского округа Истра Татьяна Витушева проинспектировала ход работ по обустройству площади перед Истринским драматическим театром. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.
в Рамках благоустройства прилегающей территории к театру планируется установить лавочки, качели и навесы для жителей округа, а также сделать декоративное парковое освещение.
Стоит отметить, что работы по облагораживанию территории закончат к концу ноября.
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«На сегодняшний день активно идут работы по устройству парковочного пространства, которое мы создаем по просьбам как руководства самого театра, так и жителей ближайших домов. Площадь парковки для автотранспорта составит чуть более 1 тыс. квадратных метров», - отметила глава.
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Мира Полтева