Глава Истры Витушева вручила ключи от квартиры студентке-сироте

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой
Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в торжественной обстановке вручила ключи от квартиры юной жительнице муниципалитета, студентке колледжа «Подмосковье» Дарье Авдеевой. Об этом Витушева сообщила в своём телеграм-канале.
«Искренне поздравляю Дарью с этим знаменательным событием. Это новый этап, который будет связан с обустройством новой жизни, наполнен новыми событиями и эмоциями. Пусть они несут в дом только радость, счастье и тепло», – написала глава Истры.Как отметила Витушева, в этом году уже девять ребят, достигших 18-летия, получили ключи от квартир в городском округе. А всего до конца года в собственным жильём обеспечат 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Читайте также:
Глава Истры Витушева провела совещание по итогам работы в Кострово и Онуфриевском
Глава Истры Витушева отметила улучшение качества автобусных перевозок
Глава Истры Витушева проконтролировала благоустройство парка «Фабричный»
Лора Луганская