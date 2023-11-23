Глава Каширы Шувалов вручил награды работникам транспорта

Фото: администрация городского округа Кашира
20 ноября работники транспорта отметили свой профессиональный праздник.
Праздник молодой, но за ним стоят традиции, которые связаны с профессионализмом и ответственностью работников дорожного хозяйства и воздушного транспорта, автомобилистов и железнодорожников, моряков и речников, сотрудников метрополитена и многих других людей. Они с честью выполняют свою работу.
Их ежедневный труд обеспечивает бесперебойную работу общественного транспорта, благодаря им доставляются грузы, продукты питания, почта. Они реализуют планы строительства и множество других задач, от решения которых зависит слаженная работа и жизнь государства.
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов вместе с председателем Совета депутатов, руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Буровым и депутатом Московской областной Думы Андреем Голубевым вручили заслуженные награды каширским работникам транспорта.
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Их ежедневный труд обеспечивает бесперебойную работу общественного транспорта, благодаря им доставляются грузы, продукты питания, почта. Они реализуют планы строительства и множество других задач, от решения которых зависит слаженная работа и жизнь государства.
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Мария Фирсова