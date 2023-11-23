Каширские полицейские отметили 100-летний юбилей службы участковых уполномоченных

Фото: администрация городского округа Кашира
Службе участковых уполномоченных полиции в системе МВД России - 100 лет.
В честь знаменательного события в ОМВД России по городскому округу Кашира прошло торжественное мероприятие.
Своих коллег с профессиональным праздником поздравил начальник ОМВД России по городскому округу Кашира полковник полиции Василий Троицкий. Он пожелал им надежного тыла, семейного благополучия, поддержки товарищей по службе.
Василий Троицкий поблагодарил участковых за добросовестное выполнение служебных обязанностей.
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Своих коллег с профессиональным праздником поздравил начальник ОМВД России по городскому округу Кашира полковник полиции Василий Троицкий. Он пожелал им надежного тыла, семейного благополучия, поддержки товарищей по службе.
«Ответственность, возложенная на участкового уполномоченного полиции, требует твёрдости и решительности. От высокого профессионализма и грамотных действий участковых зависит порядок и покой граждан городского округа», - отметил Василий Троицкий.Отличившихся сотрудников отметили Почетными грамотами и ценными подарками.
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Мария Фирсова