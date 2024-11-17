Глава Минэнерго Украины сообщил об экстренных отключениях света

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Режим экстренных отключений электроэнергии введен на Украине. Об этом написал министр энергетики страны Герман Галущенко в Facebook*.
Уточняется, что по всей страны происходят взрывы на «объектах генерации и передачи электроэнергии». В настоящий момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Иных подробностей министр не привел.
Ранее Галущенко заявил, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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*Запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Иных подробностей министр не привел.
Ранее Галущенко заявил, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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На Украине спрогнозировали масштабный дефицит электроэнергии
Власти Киева оценили ситуацию с электроснабжением
На всей территории Украины экстренно отключили электричество
*Запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Екатерина Коршунова