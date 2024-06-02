На всей территории Украины экстренно отключили электричество

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На всей территории Украины введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил директор компании Yasno, входящей в энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко в своих соцсетях.
Он подчеркнул, что в настоящее время не действуют повременные графики отключения.
При этом точное время отмены экстренных отключений он не назвал.
Ранее «ДТЭК» в своём Telegram-канале также сообщал о внеплановых отключениях электроэнергии. Однако тогда речь шла не о всей стране, а только о трёх областях и Киеве.
В ночь с 31 мая на 1 июня российские войска произвели массированные удары по объектам энергетики на территории Украины, сообщало Минобороны РФ.
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При этом точное время отмены экстренных отключений он не назвал.
Ранее «ДТЭК» в своём Telegram-канале также сообщал о внеплановых отключениях электроэнергии. Однако тогда речь шла не о всей стране, а только о трёх областях и Киеве.
В ночь с 31 мая на 1 июня российские войска произвели массированные удары по объектам энергетики на территории Украины, сообщало Минобороны РФ.
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Анастасия Чинкова