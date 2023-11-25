Глава Пензы Басенко раскритиковал мемориальные доски бойцам СВО в школах

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Глава Пензы Александр Басенко подверг критике распространенную практику установки в школах мемориальных досок выпускников, погибших в зоне СВО.
«ПензаИнформ» пишет, что своё мнение чиновник высказал на заседании облдумы, во время которого депутат Алексей Иванов раскритиковал директора одной из школ за нежелание устанавливать на здании такую доску.
Басенко ответил депутату и сказал, что «с величайшим уважением» относится к спецоперации и её участникам, но у него вопрос, «как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок». По словам Басенко, в Пензе есть школы, где по 7-8 выпускников погибли на СВО.
Басенко предложил почитать память участников СВО после её завершения, а пока не создавать некрополи на зданиях школ. По его мнению, у детей «психика еще не устоявшаяся», и взрослым становится сложно «работать над их патриотическим воспитанием».
При этом Басенко уточнил, что после завершения СВО будет сделано всё для того, чтобы увековечить память героев.
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Басенко ответил депутату и сказал, что «с величайшим уважением» относится к спецоперации и её участникам, но у него вопрос, «как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок». По словам Басенко, в Пензе есть школы, где по 7-8 выпускников погибли на СВО.
При этом Басенко уточнил, что после завершения СВО будет сделано всё для того, чтобы увековечить память героев.
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Мария Фирсова