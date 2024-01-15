Глава СК РФ рассказал об успешности расследования дел о терроризме

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В 2023 году сотрудники СК расследовали 227 дел о терроризме, об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью для «РИА Новости».
«В прошлом году следственные органы направили в суд 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 280 лиц, в том числе 34 дела о преступлениях, связанных с финансированием терроризма», — прокомментировал ситуацию Бастрыкин.
Глава СК также подчеркнул, что во времена специальной военной операции украинские террористы совершают свои преступления, невзирая на количество случайных жертв среди гражданского населения.
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