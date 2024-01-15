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Глава СК РФ рассказал об успешности расследования дел о терроризме

Бастрыкин: За 2023 год в России расследовали 227 дел о терроризме
15 января 2024, 08:16
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

В 2023 году сотрудники СК расследовали 227 дел о терроризме, об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью для «РИА Новости».
«В прошлом году следственные органы направили в суд 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 280 лиц, в том числе 34 дела о преступлениях, связанных с финансированием терроризма», — прокомментировал ситуацию Бастрыкин.

Глава СК также подчеркнул, что во времена специальной военной операции украинские террористы совершают свои преступления, невзирая на количество случайных жертв среди гражданского населения.


Напомним, 5 января сотрудники ФСБ задержали россиянина, который готовил диверсию на объекте министерства обороны по заданию украинских кураторов.

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#суд
#террористы
#ск
#бастрыкин
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Героя мема «добрый военком» назначили и. о. зампреда правительства Забайкалья
15 января 2024, 06:53

Фото: iStock/scaliger

Герой мема «добрый военком», генерал-майор Николай Захаров назначен и. о. зампредседателя правительства Забайкальского края. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Генерал-майор Николай Захаров приступил к исполнению обязанностей заместителя председателя правительства Забайкальского края. Распоряжение о назначении подписал глава региона Александр Осипов», — говорится в публикации.

Отмечается, что Осипов представил вице-премьера в ходе оперативного совещания в понедельник, 15 января. Захаров будет курировать вопросы ЧС, гражданской обороны и пожарной безопасности.

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В Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций

Авиакомпанию S7 вновь оштрафовали за овербукинг
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#чс
#забайкальский край
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В Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций
Губернатор Гладков: в Белгороде установлены 22 остановки из бетонных конструкций
15 января 2024, 06:31

Фото: сайт Кремля

Эксперты завершили установку 22 остановок из бетонных конструкций в Белгороде, причем 21 из них были облицованы песком. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«За последние несколько дней в Белгороде установлено 22 бетонных остановки, из которых 21 покрыта песком. Начата установка модульных конструкций, о которых я ранее упоминал и которые мы испытали в субботу. Три из них уже установлены, и, конечно же, требуется время на их изготовление», — отметил он.
Губернатор также добавил, что в конце прошлого года на средства областного бюджета было закуплено дополнительное оборудование для системы оповещения в четырех муниципалитетах.

Испытания этого оборудования запланированы на 16 января.

«Просим вас внимательно следить за объявлениями и не паниковать. Это будет тренировочное уведомление», — подчеркнул Гладков.
Глава региона также сообщил, что предлагает обсудить вопрос о формате обучения детей в школах, учитывая продление каникул в приграничных районах Белгородской области до 19 января.

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#губернатор
#испытания
#остановки
#оборудование
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Авиакомпанию S7 вновь оштрафовали за овербукинг
Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей за повторный овербукинг
15 января 2024, 06:13

Фото: iStock/Takosan

Суд, опираясь на результаты прокурорской проверки соблюдения законов о защите прав потребителей авиауслуг, наложил штраф в размере 30 тысяч рублей на авиакомпанию «Сибирь» (S7) за вторичный овербукинг — отказ в перевозке пассажиров с действующими билетами, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник.
Прокуратура Новосибирска провела проверку в отношении компании в связи с отказом пассажирам в августе 2023 года в перевозке в аэропорту Толмачево. По результатам проверки установлено, что в этот период «Сибирь» незаконно отклонила семерым пассажирам, у которых были билеты на рейсы из Новосибирска в Москву, объясняя это превышением доступных мест на борту.

Прокурор предпринял шаги по привлечению авиакомпании к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.4 КоАП РФ за предоставление услуг, не соответствующих установленным нормативам, совершенное вторично. Решено наложить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Этот штраф стал вторым в текущем месяце, предыдущий касался отказа компании в июле 2023 года перевозить семерых пассажиров из Москвы в города Читу и Улан-Удэ по тем же причинам.

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В Берлине оскорбили Зеленского
Депутат бундестага Науйок: Зеленский лишь ищет, где взять что-нибудь еще
15 января 2024, 05:42

Фото: iStock/photosvit

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок в интервью Deutschland Kurier подверг критике политику федерального правительства в условиях бюджетного кризиса.
Он отметил, что Владимир Зеленский просто рассматривает возможности «взять что-нибудь еще».

Парламентарий выразил мнение, что США все больше отходят от ситуации с Украиной, и добавил, что «американцы в конечном счете выходят из истории». По словам Науйока, Зеленский ищет, где еще можно получить поддержку.

Науйок подчеркнул абсурдность ситуации, в которой Германия быстро заменяет США, увеличивая бюджет на военную помощь Украине с четырех миллиардов евро до восьми миллиардов. Он задал вопрос о необходимости этого для Германии, отметив, что страна опустилась с 8-го на 26-е место в индексе развития стран мира. По мнению депутата, в какой-то момент Германии самой понадобится помощь, и в случае с Украиной выделение средств считается им «просто никуда не годящимся».

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Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей
Бастрыкины: блогеры Чекалины выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей
15 января 2024, 04:30

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Семья блогеров, Валерия и Артема Чекалиных, произвела выплату долга по налогам в размере 504 миллиона рублей, сообщил председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, в интервью РИА Новости.
Адвокат Константин Третьяков предварительно уведомил о прекращении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).

Бастрыкин отметил, что Чекалины признали свою вину в уклонении от уплаты налогов и полностью компенсировали налоговую задолженность, пени и штрафы в сумме 504 миллиона рублей. В связи с этим прекращено уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов. Однако продолжается расследование обстоятельств легализации их имущества, полученного преступным путем.

Против Чекалиной и ее мужа были возбуждены два уголовных дела: по уклонению от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и об отмывании средств в особо крупном размере. Семья Чекалиных легализовала более 130 миллионов рублей в апреле 2021 года, приобретая на них доллары.

Бастрыкин также подчеркнул, что за девять месяцев прошлого года по уголовным делам об экономических преступлениях было возмещено более 83 миллиардов рублей, и на имущество фигурантов был наложен арест на сумму почти 70 миллиардов рублей. В суды были переданы более 15 тысяч уголовных дел об экономических преступлениях.

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#бастрыкин
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Израильского футболиста задержали в Турции за поддержку операции в Газе
Йылмаз Тунч объявил о задержании израильского футболиста за поддержку операции в Газе
15 января 2024, 03:36

Фото: istockphoto.com/XiXinXing

Израильский полузащитник «Антальяспор», выступающий в турецкой футбольной лиге, Сагив Йехезкель, был арестован в Турции по обвинению в «публичном разжигании вражды и ненависти».
Обвинение было выдвинуто в связи с жестом игрока в поддержку израильской операции в секторе Газа во время футбольного матча. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч объявил об этом в воскресенье в Twitter.

Тунч также выразил осуждение военных действий Израиля в секторе Газа. Судебное разбирательство по делу Йехезкеля было начато главной прокуратурой Антальи.

Во время матча между «Антальяспор» и «Трабзонспор» 14 января Йехезкель указал на повязку на своей руке с надписью «100 дней. 7.10» и изображением звезды Давида после забитого гола.

Эта надпись отражала 100-й день палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября 2023 года. В ответ на это действие клуб «Антальяспор» исключил Йехезкеля из состава, объявив, что он поступил против национальных ценностей Турции.

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#звёзды
#министр
#операции
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Глава МВФ заявила, что ИИ повлияет на 40 процентов рабочих мест в мире
Глава МВФ Георгиева: искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест в мире
15 января 2024, 03:31

Фото: Istockphoto / vchal

По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, технологии искусственного интеллекта (ИИ) окажут воздействие почти на 40% рабочих мест в мире, замещая некоторые из них и дополняя оставшиеся.
В своей колонке на сайте фонда Георгиева подчеркнула необходимость осторожного баланса политик для раскрытия потенциала искусственного интеллекта.

Согласно главе МВФ, среди развитых экономик около 60% рабочих мест подвержены влиянию ИИ, при этом половина из них получит преимущества благодаря этой технологии. Для развивающихся экономик эта доля составляет 40%, а для стран с низкими доходами — 26%.

Георгиева признала потенциал искусственного интеллекта для повышения производительности, усиления развития глобальной экономики и увеличения доходов по всему миру. Однако она также выразила опасение по поводу возможного увеличения неравенства и сокращения рабочих мест.

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#технологии
#портал
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В России участились случаи «похищения» людей мошенниками
В России участились случаи «похищения» людей мошенниками — «Известия»
15 января 2024, 03:24

Фото: iStock/Prostock-Studio

Куратор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Алла Храпунова заявила, что в последнее время мошенники всё чаще стали прибегать к обманной схеме с мнимым «похищением» людей. Об этом пишут «Известия».
Она отметила, что чаще всего злоумышленники звонят пожилым людям.

«В разговоре они используют разные легенды — например, о том, что со счёта человека пытаются украсть деньги, что жизни близких пенсионера грозит опасность, или просят помощи в поимке опасных преступников. Далее жертву «ведут», постоянно поддерживая чувство опасности. Человеку строго указывают не общаться с семьей и выкинуть SIM-карту, чтобы органы не могли вычислить местонахождение жертвы», — говорится в публикации.

Храпунова добавила, что преступники при этом заставляют человека затаится в отеле, на съёмной квартире или даже в другом городе. Спустя некоторое время родственники жертвы получают сигнал о том, что человек похищен и за него необходимо заплатить выкуп.

По словам адвоката Анны Лисицкой, мошенники рассчитывают, что родственники жертвы испугаются и отдадут деньги для спасения близкого человека. Она посоветовала тем, кто получил информацию о похищении человека, первым делом попытаться любыми способами связаться с пропавшим.

«Ни в коем случае не переводите деньги. Если ваш родственник (особенно если это ребёнок) не отвечает на звонки и вы не знаете его местоположение, сразу обратитесь в полицию. Будет хорошо, если вы сделаете запись телефонного разговора с преступниками», - резюмировала юрист.

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#жертвы
#запись
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Россия вновь стала главным экспортером урана в США
Россия в ноябре 2023 года впервые с мая стала главным экспортером урана в США
15 января 2024, 03:23

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В ноябре прошлого года Россия впервые с мая стала основным поставщиком урана в США, заменяя Японию в поставках из Германии и Франции, передает РИА Новости.
По данным американской статслужбы, за 11 месяцев 2023 года США приобрели урановое топливо у четырех стран (России, Великобритании, Японии и Бельгии) на сумму почти 191 миллион долларов. Россия лидировала с экспортом на 96 миллионов долларов, Великобритания занимала четверть этого объема, Япония — 22%, а Бельгия — 1,3%.

В ноябре стоимость поставок урана из России в США выросла почти на половину по сравнению с октябрем. Ранее в 2023 году Россия занимала 2-4 место по объемам поставок урана в США. В этом контексте, суммарные поставки урана из России в США за 11 месяцев 2023 года достигли максимального уровня с 2010 года, составив 1,017 миллиарда долларов. В прошлом году за аналогичный период этот показатель был 1,026 миллиарда долларов, а в 2022 году — 766 миллионов долларов.

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